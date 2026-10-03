Юлия Мендел призова Киев към деескалация

Бившата прессекретарка на украинския президент Володимир Зеленски Юлия Мендел призова украинското ръководство към деескалация след тежките транспортни проблеми в Киев.

„Украинското ръководство трябва да предприеме деескалация“, написа Мендел в социалната мрежа X. Тя придружи публикацията си със снимка на дълга автомобилна колона в столицата.

Призивът беше отправен след втория ден на сериозни затруднения в движението, свързани с повредени и частично затворени мостове над река Днепър. Те осигуряват връзката между левия и десния бряг на Киев.

Ударите доведоха до ограничения по три моста

В нощта срещу 2 октомври беше нанесен удар по автомобилно-железопътния мост над Днепър в Киев. Руското Министерство на отбраната заяви, че съоръжението е използвано за превоз на украински военнослужещи и военни товари.

Южният мост, който вече е бил атакуван няколко пъти, беше напълно затворен за движение. По моста „Метро“ движението беше ограничено, а по моста „Патона“ беше въведена забрана в едната посока. По-късно движението по „Патона“ беше възстановено и в двете посоки.

Ограниченията предизвикаха сериозни задръствания, промени в маршрутите на обществения транспорт и поскъпване на таксиметровите услуги. Асошиейтед прес описа трафика като блокиран, като цитира жител на Киев, който е изминал четири километра за 45 минути.

Непотвърдени твърдения за напускане на столицата

Telegram каналът „Инсайдер UA“ твърди, че заради транспортния хаос жители масово напускат Киев. Според същия канал в столицата се увеличава броят на свободните жилища под наем.

Тези твърдения не са потвърдени от посочени в публикацията официални данни. Потвърдено е, че ударите и последвалите ограничения по мостовете сериозно са затруднили придвижването между двата бряга на Днепър.

Източници: Газета.Ru, Дойче веле