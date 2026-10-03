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The Guardian: Киев навлиза в най-тежкия етап на войната
  Тема: Украйна

The Guardian: Киев навлиза в най-тежкия етап на войната

3 Октомври, 2026 05:31 591 7

  • киев-
  • украйна-
  • руски удари-
  • войната в украйна-
  • the guardian

Британският вестник свързва оценката със засилването на руските удари и предупрежденията на украински представители към европейските им колеги.

The Guardian: Киев навлиза в най-тежкия етап на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киев навлиза в най-трудния етап от конфликта с Москва заради засилващите се руски удари, пише британският вестник The Guardian. Според авторите на публикацията настоящият период може да се окаже най-тежкият от началото на войната.

В материала се посочва, че украинците могат да се сблъскат с трудности, които досега не са преживявали. Оценката е свързана не само с интензивността на атаките, но и с отражението им върху ежедневието в столицата.

„Засилващите се руски атаки променят ежедневието на столицата“

Според публикацията украински представители са предупредили европейските си колеги за мащаба на задаващата се заплаха.

Източници: Гардиън


Украйна
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  • 1 Нормално

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    Поредната дезинформация в сайта.

    05:43 03.10.2026

  • 2 Никога фашизъм

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    Дефашизация и демилитаризация на укра, сша и натю! За доброто на човечеството.

    05:48 03.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ИЗПУСНАХА БРИТАНЦИТЕ И ТЕХНИТЕ АГЕНТИ
    ДУХА НА ВЕЛИКАТА МЕЧКА ОТ КУТИЯТА НА ПАНДОРА:)
    ......
    САМО МОЛИТВИ И БИЕНЕ НА ЧЕЛАТА В ЦЪРКВАТА
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    05:54 03.10.2026

  • 4 Сандо

    8 0 Отговор
    Искат да ни уведомят,че укрите са в най-тежкото си положение преди да надделее разума и да капитулират.За ужас на 50-те страни,спонсори на войната и оказали се най-големите обеднели глупаци.

    05:57 03.10.2026

  • 5 среднощен

    4 0 Отговор
    "...Според публикацията украински представители са предупредили европейските си колеги за мащаба на задаващата се заплаха...";

    Защо си мислите, че на някой в Европа му пука - какво точно става в Украйна..
    Поредната "гражданска война" в Русия - да се оправят... Това е всеобщото мнение.

    06:08 03.10.2026

  • 6 хикочко..

    2 0 Отговор
    Малко са млрдите от юръпидиотите в гушата на зеления нухал,довечера ще ревне по бандертв че му требват още за попълване дупките по мостовете над днiпро и за донбаски въглища на кieвлянье ако пушилин им даде,че тоци и жешко таа зима само ще сънуват

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  • 7 Оня

    0 0 Отговор
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