The Guardian: Киев навлиза в най-тежкия етап на войната

Киев навлиза в най-трудния етап от конфликта с Москва заради засилващите се руски удари, пише британският вестник The Guardian. Според авторите на публикацията настоящият период може да се окаже най-тежкият от началото на войната.
В материала се посочва, че украинците могат да се сблъскат с трудности, които досега не са преживявали. Оценката е свързана не само с интензивността на атаките, но и с отражението им върху ежедневието в столицата.„Засилващите се руски атаки променят ежедневието на столицата“
Според публикацията украински представители са предупредили европейските си колеги за мащаба на задаващата се заплаха.
Източници: Гардиън
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално
05:43 03.10.2026
2 Никога фашизъм
05:48 03.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДУХА НА ВЕЛИКАТА МЕЧКА ОТ КУТИЯТА НА ПАНДОРА:)
......
САМО МОЛИТВИ И БИЕНЕ НА ЧЕЛАТА В ЦЪРКВАТА
ХРИСТОС СПАСИТЕЛ В МОСКВА МОЖЕ ДА ВКАРА МЕЧКАТА
ОБРАТНО
05:54 03.10.2026
4 Сандо
05:57 03.10.2026
5 среднощен
Защо си мислите, че на някой в Европа му пука - какво точно става в Украйна..
Поредната "гражданска война" в Русия - да се оправят... Това е всеобщото мнение.
06:08 03.10.2026
6 хикочко..
06:31 03.10.2026
7 Оня
06:33 03.10.2026