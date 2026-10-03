The Guardian: Киев навлиза в най-тежкия етап на войната

Киев навлиза в най-трудния етап от конфликта с Москва заради засилващите се руски удари, пише британският вестник The Guardian. Според авторите на публикацията настоящият период може да се окаже най-тежкият от началото на войната.

В материала се посочва, че украинците могат да се сблъскат с трудности, които досега не са преживявали. Оценката е свързана не само с интензивността на атаките, но и с отражението им върху ежедневието в столицата.

„Засилващите се руски атаки променят ежедневието на столицата“

Според публикацията украински представители са предупредили европейските си колеги за мащаба на задаващата се заплаха.

Източници: Гардиън