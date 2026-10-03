FAZ: Путин сменя плана си за Украйна с „война на градовете“

Русия вече не се стреми да победи Украйна единствено на фронта, а се опитва да я пречупи чрез масирани въздушни удари по градовете. Това е изводът на Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитирано от УНИАН.

Според анализа Владимир Путин е променил плана си за войната. През 2024 г. руският президент представяше стратегия, основана на настъпление по цялата линия на съприкосновение, което трябва да продължи, докато украинската армия остане без войници. FAZ обаче посочва, че руското настъпление е спряло, а загубите продължават да растат.

Изданието цитира оценка на британски военни, според която руските загуби са достигнали около 1,5 милиона военнослужещи. Загубите на Украйна вероятно са три-четири пъти по-ниски, тъй като атакуващата страна обикновено търпи повече жертви от отбраняващата се.

Удари по градовете вместо пробив на фронта

Новият подход, описан от FAZ като „война на градовете“, предвижда системни въздушни атаки по цялата територия на Украйна. Целта е да бъдат засегнати електроцентрали, промишлени предприятия и отоплителна инфраструктура, така че страната да бъде поставена под натиск през зимата.

„Русия вече не се стреми да победи Украйна на фронта“, гласи формулировката, цитирана в публикацията. В края на септември Путин заяви, че руските „мерки за възмездие“ са толкова разрушителни, че противникът вече моли за мир.

FAZ посочва и промяна в използваните оръжия. Според анализа руските далекобойни дронове преминават от витлови към реактивни двигатели, което ги прави по-трудни за прихващане. Делът на свалените ракети е намалял от 90% по-рано до 55% през септември.

Натиск върху Украйна и недостиг на средства

Според германското издание Русия е под натиск заради състоянието на военната си икономика и вероятно ще се опита да доведе Украйна до колапс през следващата зима. FAZ разглежда като възможни последици прекъсването на отоплението, разрушаването на електроцентрали и спирането на промишлени мощности.

Володимир Зеленски заяви, че в бюджета на Украйна за 2026 г. не достигат 24 милиарда евро. По данни на Киев недостигът за 2027 г. може да достигне 69 милиарда евро. В Европейския съюз са замразени руски държавни активи за около 210 милиарда евро, а FAZ допуска те да бъдат използвани като основа за заем в подкрепа на Украйна.

Изданието посочва три мерки, които според него могат да ограничат руския натиск: повече системи за противовъздушна отбрана за Украйна, допълнителни действия срещу руските приходи и достатъчно финансова помощ, за да не може Москва да постигне фалит на страната чрез бомбардировки.

Зеленски заяви още, че Русия може да засили ударите по Киев преди междинните избори за Конгреса на САЩ в началото на ноември. Според него целта ще бъде да се принудят жителите да напускат столицата и да се демонстрира, че Москва не се страхува от европейските държави и санкциите.

Източници: УНИАН, Франкфуртер Алгемайне Цайтунг