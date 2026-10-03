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FAZ: Путин сменя плана си за Украйна с „война на градовете“
  Тема: Украйна

FAZ: Путин сменя плана си за Украйна с „война на градовете“

3 Октомври, 2026 05:26 670 14

  • владимир путин-
  • войната в украйна-
  • въздушни удари-
  • противовъздушна отбрана-
  • замразени руски активи

Според германското издание Москва вече разчита на удари по енергетиката, промишлеността и отоплението, за да принуди Украйна да капитулира.

FAZ: Путин сменя плана си за Украйна с „война на градовете“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия вече не се стреми да победи Украйна единствено на фронта, а се опитва да я пречупи чрез масирани въздушни удари по градовете. Това е изводът на Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитирано от УНИАН.

Според анализа Владимир Путин е променил плана си за войната. През 2024 г. руският президент представяше стратегия, основана на настъпление по цялата линия на съприкосновение, което трябва да продължи, докато украинската армия остане без войници. FAZ обаче посочва, че руското настъпление е спряло, а загубите продължават да растат.

Изданието цитира оценка на британски военни, според която руските загуби са достигнали около 1,5 милиона военнослужещи. Загубите на Украйна вероятно са три-четири пъти по-ниски, тъй като атакуващата страна обикновено търпи повече жертви от отбраняващата се.

Удари по градовете вместо пробив на фронта

Новият подход, описан от FAZ като „война на градовете“, предвижда системни въздушни атаки по цялата територия на Украйна. Целта е да бъдат засегнати електроцентрали, промишлени предприятия и отоплителна инфраструктура, така че страната да бъде поставена под натиск през зимата.

„Русия вече не се стреми да победи Украйна на фронта“, гласи формулировката, цитирана в публикацията. В края на септември Путин заяви, че руските „мерки за възмездие“ са толкова разрушителни, че противникът вече моли за мир.

FAZ посочва и промяна в използваните оръжия. Според анализа руските далекобойни дронове преминават от витлови към реактивни двигатели, което ги прави по-трудни за прихващане. Делът на свалените ракети е намалял от 90% по-рано до 55% през септември.

Натиск върху Украйна и недостиг на средства

Според германското издание Русия е под натиск заради състоянието на военната си икономика и вероятно ще се опита да доведе Украйна до колапс през следващата зима. FAZ разглежда като възможни последици прекъсването на отоплението, разрушаването на електроцентрали и спирането на промишлени мощности.

Володимир Зеленски заяви, че в бюджета на Украйна за 2026 г. не достигат 24 милиарда евро. По данни на Киев недостигът за 2027 г. може да достигне 69 милиарда евро. В Европейския съюз са замразени руски държавни активи за около 210 милиарда евро, а FAZ допуска те да бъдат използвани като основа за заем в подкрепа на Украйна.

Изданието посочва три мерки, които според него могат да ограничат руския натиск: повече системи за противовъздушна отбрана за Украйна, допълнителни действия срещу руските приходи и достатъчно финансова помощ, за да не може Москва да постигне фалит на страната чрез бомбардировки.

Зеленски заяви още, че Русия може да засили ударите по Киев преди междинните избори за Конгреса на САЩ в началото на ноември. Според него целта ще бъде да се принудят жителите да напускат столицата и да се демонстрира, че Москва не се страхува от европейските държави и санкциите.

Източници: УНИАН, Франкфуртер Алгемайне Цайтунг


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антирашист 4717

    16 11 Отговор
    Рашистката тактика вече е ,да се бомбят само неподвижни цели ,за останалите нямат умения !

    Коментиран от #10

    05:35 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сандо

    10 14 Отговор
    Всеки план,водещ до капитулацията на окраината,е добър.А разните фац,мац,цац и подобните им най-добре е да започнат да изчисляват непоправимите и невъзвратими загуби на запада и особено на европата,та дано се сетят ония,накацали по демократичните върхове,че е време да се спрат,преди съвсем да сме оголели.

    Коментиран от #5, #6

    05:48 03.10.2026

  • 4 Добро утро!

    13 10 Отговор
    На Путлера е поставен ултиматум от Китай , че войната трябва да се прекрати до края на годината и точно затова фашиста тероризира градовете на Украйна.

    Коментиран от #11

    05:49 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шопо

    8 10 Отговор
    Путин е страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    Коментиран от #8

    05:56 03.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Маринов

    5 0 Отговор
    Изглежда Факти имат договор с УНИАН. Заливат ни с новини от там. Няма лошо, но да пишат и от други източници, за по широк поглед, по точно цифри и проценти. В случая мисля, че немците са хванали правилно насоките. Русия не бомби пряко населението, но може да му подсказва, да го манипулира. Да, бомбят в градовете складове и производствени предприятия и виждаме как сладкарски цехове гърмят. Вторични взривове. И бомбенето е през нощта, за да няма хора в сградите. Е, където има и нощна смяна си е рисково, като на война. Атаката на ток, вода и отопление също дава резултати. Вероятно целта е самивт народ да скочи срещу хунтата и ги принуди да се отиде към края на войната. Но партньорите на зеления не искат спиране. Зер, не се изпуска лесно оръжие срещу Русия, където те не дават жертви. Ще сме свидетели тази зима.

    06:03 03.10.2026

  • 10 А КАК ВЪРВЯТ НЕЩАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Антирашист 4717":

    С ПЕРЕМОГАТА КОНТРА НАСТУПА С ГОЛДЪН ТОАЛЕТНАТА С МИНДИЧ

    06:08 03.10.2026

  • 11 ДОБРО Е

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Добро утро!":

    НО НЕ ЗА УКРАИНЦИТЕ А ЗА НАРКОМА

    06:10 03.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АТИЛА

    0 0 Отговор
    НАТО ще Раздроби Русия, Като ЮГОСЛАВИЯ !

    06:14 03.10.2026

  • 14 АТИЛА

    0 1 Отговор
    НАТО ще Изпрати Путин, Като Милошевич в ХАГА Или Като, Кадафи в АДА !

    06:15 03.10.2026

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