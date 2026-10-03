Тръмп наредил 20 млн. долара за реклами в своя възхвала

Президентът на САЩ Доналд Тръмп лично е наредил на директора на Службата за управление и бюджет Ръсел Воут да намери пари от федералния бюджет за телевизионни реклами, които възхваляват него и управлението му. Това съобщава „Ню Йорк таймс“, позовавайки се на хора, запознати с решението. По думите им указанието е довело до осигуряването на договор за 20 милиона долара чрез Министерството на вътрешната сигурност.

Парите са прехвърлени към сметка на Митническата и гранична защита, а на 20 септември е възложен договор на базираната в Мериленд рекламна компания LMD Agency за национална медийна кампания. Рекламите започват да се излъчват дни по-късно по Fox News, CNN и в национални телевизионни програми.

Кампанията включва най-малко три вече излъчени клипа, сред които и преработена реклама от президентската кампания на Тръмп през 2024 г. В други видеа президентът говори за икономиката, сигурността и американското лидерство. В края на клиповете е посочено, че те са „платени от правителството на САЩ“. Според данни на AdImpact до края на септември за излъчването им са похарчени най-малко 2,5 милиона долара.

Белият дом: Това са обществени информационни послания

Администрацията на Тръмп защитава рекламите като обществени информационни послания, а не като политическа реклама. Белият дом посочва, че президентът не е кандидат на избори и че клиповете не призовават зрителите да гласуват за него или за определен кандидат.

Тази позиция обаче е оспорена от представители и на двете партии. Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн заяви:

„Това не трябва да бъде плащано с пари на данъкоплатците.“

Сенаторът републиканец Джон Кенеди също заяви, че не одобрява използването на публични средства за реклами, които приличат на лична предизборна кампания.

Спор за законността на разхода

Юристи, цитирани от Асошиейтед прес, смятат, че рекламите може да нарушават федерални разпоредби, забраняващи използването на бюджетни средства за публичност или пропаганда, както и ограниченията за партийна дейност на държавни служители. Законността на кампанията все още не е установена от съд или федерален контролен орган.

Сенаторите демократи Крис Мърфи и Пати Мъри поискаха от министъра на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин да предостави договорите, точния произход на средствата и разбивка на вече направените плащания. Те заявиха, че използването на държавни пари за реклами, които честват президента, е незаконно и представлява злоупотреба с публичен ресурс.

Междувременно демократи в Конгреса предложиха законопроект, който предвижда намаляване на бюджета на Службата за управление и бюджет с 20 милиона долара при всеки установен случай на финансирана от данъкоплатците пропаганда. Според последните публикации кампанията може да включва още реклами, макар че пълният ѝ обхват и окончателният разход все още не са публично уточнени.

Източници: Ню Йорк таймс, Ей Би Си Нюз