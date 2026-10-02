Войната в Украйна: Европа търси край, Германия готви военна логистика

Продължителната война в Украйна засилва умората сред европейските граждани и увеличава подкрепата за търсене на договорено уреждане на конфликта, съобщава „Уолстрийт джърнъл“. Това не означава единно отстъпление от помощта за Киев. Обществените нагласи остават различни според държавата и въпроса, по който са анкетирани.
Данни, цитирани от „Юронюз“, показват, че 47% от анкетираните във Франция подкрепят продължаването на оръжейните доставки за Украйна, докато 39% са против. В Испания около 75% застават зад продължаването на военната помощ. В същото време 52% от респондентите смятат, че Западът трябва да увеличи военната и финансовата подкрепа, ако Русия продължи да осуетява опитите за преговори.
Щетите са 195 милиарда долара, възстановяването – близо 588 милиарда
Паралелно с дискусията за бъдещето на войната Украйна представя нова оценка на разрушенията и необходимото финансиране. Съвместният доклад на украинското правителство, Световната банка, Европейската комисия и ООН изчислява преките материални щети на 195,1 милиарда долара към 31 декември 2025 г.
Общите нужди за възстановяване и реконструкция през следващото десетилетие обаче достигат близо 588 милиарда долара. Така сумата, която често се закръгля до 600 милиарда долара, не представлява само стойността на разрушените сгради и съоръжения. В нея са включени и разходите за възстановяване на инфраструктурата, икономиката и основните обществени услуги.
Най-тежко засегнат е жилищният сектор, който формира 31% от нуждите за възстановяване. Следват транспортът с 20,6%, енергетиката с 12% и търговията и промишлеността с 9%. Повредени или разрушени са повече от 3 милиона домакинства – около 14% от жилищния фонд на страната.„Войната на Русия донесе разрушения, невиждани от поколения“, заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос при представянето на оценката.
Хамбург се подготвя за по-голяма военна логистика
На този фон Германия увеличава вниманието към инфраструктурата, която може да се използва за военни доставки. „Билд“ съобщава, че пристанището в Хамбург се подготвя за по-голяма роля при превоза на техника и материали към източния фланг на НАТО.
Подготовката се сблъсква с остарели съоръжения. По данни на германската медия щетите по кейовата инфраструктура при корабостроителницата „Блом унд Фос“ са оценени на около 300 милиона евро. Съоръженията са важни и за строителството и обслужването на германски военни кораби.
Въпросът за използването на германските пристанища за военна мобилност вече е част от учения и планове на НАТО. Хамбург се разглежда като логистичен център, през който при необходимост могат да преминават големи количества техника и войски. Това показва, че дори при растящ натиск за политическо уреждане на конфликта европейските държави продължават да се подготвят за продължителна военна и логистична ангажираност.
Източници: Уолстрийт джърнъл, Билд, Юронюз
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 умората сред европейските граждани
Коментиран от #7
06:16 02.10.2026
2 Зеления път
06:34 02.10.2026
3 Гого
06:38 02.10.2026
4 Вчера над 500 000 души протестираха
80 000 души демонстрираха в Париж, 50 000 в Марсилия, 20 000 в Бордо, 8 000 в Лион, 7 000 в Тулуза и Нант и 5 000 в Руан и Рен. Приблизително 20% от държавните служители, включително 24% от учителите, стачкуваха.
06:38 02.10.2026
5 Вимето на народа
06:41 02.10.2026
6 Ясно е!
06:44 02.10.2026
7 А ти не се ли умори
До коментар #1 от "умората сред европейските граждани":да пишешТъпотии?
06:51 02.10.2026