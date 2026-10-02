Войната в Украйна: Европа търси край, Германия готви военна логистика

Продължителната война в Украйна засилва умората сред европейските граждани и увеличава подкрепата за търсене на договорено уреждане на конфликта, съобщава „Уолстрийт джърнъл“. Това не означава единно отстъпление от помощта за Киев. Обществените нагласи остават различни според държавата и въпроса, по който са анкетирани.

Данни, цитирани от „Юронюз“, показват, че 47% от анкетираните във Франция подкрепят продължаването на оръжейните доставки за Украйна, докато 39% са против. В Испания около 75% застават зад продължаването на военната помощ. В същото време 52% от респондентите смятат, че Западът трябва да увеличи военната и финансовата подкрепа, ако Русия продължи да осуетява опитите за преговори.

Щетите са 195 милиарда долара, възстановяването – близо 588 милиарда

Паралелно с дискусията за бъдещето на войната Украйна представя нова оценка на разрушенията и необходимото финансиране. Съвместният доклад на украинското правителство, Световната банка, Европейската комисия и ООН изчислява преките материални щети на 195,1 милиарда долара към 31 декември 2025 г.

Общите нужди за възстановяване и реконструкция през следващото десетилетие обаче достигат близо 588 милиарда долара. Така сумата, която често се закръгля до 600 милиарда долара, не представлява само стойността на разрушените сгради и съоръжения. В нея са включени и разходите за възстановяване на инфраструктурата, икономиката и основните обществени услуги.

Най-тежко засегнат е жилищният сектор, който формира 31% от нуждите за възстановяване. Следват транспортът с 20,6%, енергетиката с 12% и търговията и промишлеността с 9%. Повредени или разрушени са повече от 3 милиона домакинства – около 14% от жилищния фонд на страната.

Хамбург се подготвя за по-голяма военна логистика

„Войната на Русия донесе разрушения, невиждани от поколения“, заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос при представянето на оценката.

На този фон Германия увеличава вниманието към инфраструктурата, която може да се използва за военни доставки. „Билд“ съобщава, че пристанището в Хамбург се подготвя за по-голяма роля при превоза на техника и материали към източния фланг на НАТО.

Подготовката се сблъсква с остарели съоръжения. По данни на германската медия щетите по кейовата инфраструктура при корабостроителницата „Блом унд Фос“ са оценени на около 300 милиона евро. Съоръженията са важни и за строителството и обслужването на германски военни кораби.

Въпросът за използването на германските пристанища за военна мобилност вече е част от учения и планове на НАТО. Хамбург се разглежда като логистичен център, през който при необходимост могат да преминават големи количества техника и войски. Това показва, че дори при растящ натиск за политическо уреждане на конфликта европейските държави продължават да се подготвят за продължителна военна и логистична ангажираност.

Източници: Уолстрийт джърнъл, Билд, Юронюз