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Войната в Украйна: Европа търси край, Германия готви военна логистика
  Тема: Украйна

Войната в Украйна: Европа търси край, Германия готви военна логистика

2 Октомври, 2026 05:59, обновена 2 Октомври, 2026 06:02 671 7

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  • украйна-
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  • хамбург

„Уолстрийт джърнъл“ отчита умора от конфликта, докато нова оценка изчислява нуждите на Украйна за възстановяване на близо 588 млрд. долара.

Войната в Украйна: Европа търси край, Германия готви военна логистика - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължителната война в Украйна засилва умората сред европейските граждани и увеличава подкрепата за търсене на договорено уреждане на конфликта, съобщава „Уолстрийт джърнъл“. Това не означава единно отстъпление от помощта за Киев. Обществените нагласи остават различни според държавата и въпроса, по който са анкетирани.

Данни, цитирани от „Юронюз“, показват, че 47% от анкетираните във Франция подкрепят продължаването на оръжейните доставки за Украйна, докато 39% са против. В Испания около 75% застават зад продължаването на военната помощ. В същото време 52% от респондентите смятат, че Западът трябва да увеличи военната и финансовата подкрепа, ако Русия продължи да осуетява опитите за преговори.

Щетите са 195 милиарда долара, възстановяването – близо 588 милиарда

Паралелно с дискусията за бъдещето на войната Украйна представя нова оценка на разрушенията и необходимото финансиране. Съвместният доклад на украинското правителство, Световната банка, Европейската комисия и ООН изчислява преките материални щети на 195,1 милиарда долара към 31 декември 2025 г.

Общите нужди за възстановяване и реконструкция през следващото десетилетие обаче достигат близо 588 милиарда долара. Така сумата, която често се закръгля до 600 милиарда долара, не представлява само стойността на разрушените сгради и съоръжения. В нея са включени и разходите за възстановяване на инфраструктурата, икономиката и основните обществени услуги.

Най-тежко засегнат е жилищният сектор, който формира 31% от нуждите за възстановяване. Следват транспортът с 20,6%, енергетиката с 12% и търговията и промишлеността с 9%. Повредени или разрушени са повече от 3 милиона домакинства – около 14% от жилищния фонд на страната.

„Войната на Русия донесе разрушения, невиждани от поколения“, заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос при представянето на оценката.

Хамбург се подготвя за по-голяма военна логистика

На този фон Германия увеличава вниманието към инфраструктурата, която може да се използва за военни доставки. „Билд“ съобщава, че пристанището в Хамбург се подготвя за по-голяма роля при превоза на техника и материали към източния фланг на НАТО.

Подготовката се сблъсква с остарели съоръжения. По данни на германската медия щетите по кейовата инфраструктура при корабостроителницата „Блом унд Фос“ са оценени на около 300 милиона евро. Съоръженията са важни и за строителството и обслужването на германски военни кораби.

Въпросът за използването на германските пристанища за военна мобилност вече е част от учения и планове на НАТО. Хамбург се разглежда като логистичен център, през който при необходимост могат да преминават големи количества техника и войски. Това показва, че дори при растящ натиск за политическо уреждане на конфликта европейските държави продължават да се подготвят за продължителна военна и логистична ангажираност.

Източници: Уолстрийт джърнъл, Билд, Юронюз


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 умората сред европейските граждани

    12 24 Отговор
    Трябва да се превърне в унищожителен гняв спрямо атлантенцата и урсулайките. Брутален и прочистващ

    Коментиран от #7

    06:16 02.10.2026

  • 2 Зеления път

    4 22 Отговор
    "Желаещите" водят Украйна към пълно унищожение и паралелно с това непрекъснато смятат и увеличават милиардите, необходими за нейното възстановяване.. Все едно да убиваш бавно и садистично някого и да му казваш: "Спокойно, аз ще ти платя лечението, потърпи още.."

    06:34 02.10.2026

  • 3 Гого

    4 20 Отговор
    Каква помощ? Там се краде а хората тук изнемогват. Села близо до областни градове без канализация инфраструктура мизерстващи пенсионери болни деца. Нищо няма да променят с оръжия само още жертви православни християни!

    06:38 02.10.2026

  • 4 Вчера над 500 000 души протестираха

    4 13 Отговор
    из цяла Франция в еднодневна стачка в публичния сектор. Работници в образованието, здравеопазването, енергетиката, транспорта и пожарната протестираха срещу програмата за строги икономии на стойност 54 милиарда евро на премиера Себастиан Льокорню, която включва замразяване на индекса на заплатите на държавните служители. Френската полиция също така насилствено потуши вълна от окупации на гимназисти, протестиращи срещу недостига на персонал и ресурси в образованието.

    80 000 души демонстрираха в Париж, 50 000 в Марсилия, 20 000 в Бордо, 8 000 в Лион, 7 000 в Тулуза и Нант и 5 000 в Руан и Рен. Приблизително 20% от държавните служители, включително 24% от учителите, стачкуваха.

    06:38 02.10.2026

  • 5 Вимето на народа

    1 5 Отговор
    Най ценния ресурс са хората...те колко пари струват?

    06:41 02.10.2026

  • 6 Ясно е!

    11 3 Отговор
    Путлера знае, че му остава малко време и иска да съсипе живота на милиони руснаци и европейци с тази безсмислена война срещу Украйна

    06:44 02.10.2026

  • 7 А ти не се ли умори

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "умората сред европейските граждани":

    да пишешТъпотии?

    06:51 02.10.2026

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