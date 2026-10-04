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Гласът на народа! Повечето германци предпочитат Ангела Меркел пред Фридрих Мерц с решаването на проблемите на страната

Гласът на народа! Повечето германци предпочитат Ангела Меркел пред Фридрих Мерц с решаването на проблемите на страната

4 Октомври, 2026 12:16 741 28

  • фридрих мерц-
  • ангела меркел-
  • германия-
  • алтернатива за германия

Близо половината германци са на мнение, че Меркел би била по-добре подготвена да се справи с текущите проблеми на страната им от Мерц, сочат резултатите от анкета на агенция "ЮГав"

Гласът на народа! Повечето германци предпочитат Ангела Меркел пред Фридрих Мерц с решаването на проблемите на страната - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Близо половината германци са на мнение, че бившата Ангела Меркел би била по-добре подготвена да се справи с текущите проблеми на страната им от Фридрих Мерц, сочат резултатите от анкета на агенция "ЮГав", изготвена по поръчка на ДПА, поше БТА.

Респондентите, които са на мнение, че Меркел би се справила по-добре от Мерц, възлизат на 48%, докато 29% смятат, че и двамата политици от Християндемократическия съюз (ХДС) биха били еднакво способни. Но едва 8% от участниците в анкетата са на мнение, че Меркел би демонстрирала по-лоши резултати от Мерц, а 15% не са отговорили на въпроса или са посочили, че не могат да преценят.

Обществената подкрепа за Мерц е изключително ниска, а коалиционното му правителство се опитва да преодолее разногласията по редица въпроси, включително реформите в областта на дългосрочните грижи, пенсиите и данъчното облагане, отбелязва ДПА.

Меркел управляваше Германия от 2005 до 2021 г., като през по-голямата част от този период християндемократите управляваха в коалиция със социалдемократите, които в момента са коалиционни партньори и на Мерц.

Анкетата на "ЮГав" е проведена в петък сред 2072 пълнолетни граждани.

Консервативният Християндемократически съюз (ХДС) на германския канцлер Фридрих Мерц се е запътил към най-тежката загуба на регионални избори в 81-годишната си история. Същевременно крайнодясната "Алтернатива за Германия" продължи да укрепва позициите си и на днешните два вота във федерални провинции на Германия, сочат данни от екзитполове, цитирани от ДПА.

Според резултати от екзитполовете на обществените телевизии АРД и Цет Де Еф християндемократите на Мерц се борят да прескочат 5-процентната бариера за влизане в ландтага на Мекленбург-Предна Померания. Това е най-тежкият резултат на регионални избори за партията, по-лош и от 9-те процента, получени от нея на изборите в Бремен през 1951 г.

Две седмици след убедителната победа на изборите в Саксония-Анхалт АзГ се очаква да спечели и в Мекленбург-Предна Померания с 37 – 38% от гласовете, което означава, че тя удвоява процентите си в сравнение с предишните избори през 2021 г. Антиимигрантската партия има крехка преднина пред управляващата Германска социалдемократическа партия (ГСДП), която получава подкрепа от около 36% от избирателите.

В Берлин консерваторите на Мерц вероятно ще загубят контрола си над столицата. Според екзитполовете крайнолявата партия "Левите" – наследник на социалистическата партия, управлявала бившата Източна Германия – води убедително с около 25% от гласовете пред ХДС (20%).

АзГ се очаква да събере между 13,5 и 16% от вота при 9,1% през 2023 г.

До час се очакват и данни въз основа на първите частични резултати от преброяването на бюлетините.

Изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания засилват напрежението върху Мерц, чиито рейтинги се сринаха в последно време, поради което политическото му бъдеще е обект на засилени спекулации.

Източник: www.bta.bg


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ами

    16 4 Отговор
    ха ха ха - че мерц не решава проблеми на германия, той се грижи за украйна

    Коментиран от #11, #19

    12:24 04.10.2026

  • 3 Айше

    9 1 Отговор
    Старите,или новите?

    12:24 04.10.2026

  • 4 Също

    8 1 Отговор
    кючеци и гюбеци!

    12:25 04.10.2026

  • 5 А НАЙ ПРЕДПОЧИТАТ

    14 3 Отговор
    Алис
    „Алтернатива за Германия“ (АдГ) за първи път достига 30% подкрепа в национално проучване.

    Коментиран от #22

    12:25 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Херодот

    8 4 Отговор
    Еми влече ги войната германците и това си е! Разбираемое. Все пак 80 години саминали, какво представлява войната, знаят само от филмите.

    12:26 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баце ЕООД

    5 3 Отговор
    Тия колко са зле, не е истина..

    12:32 04.10.2026

  • 11 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "ами":

    Прав си..... Мерца е в киев .... Ама се чудя защо Путин не го е поздравил с салют....

    12:34 04.10.2026

  • 12 Пепи Волгата

    4 6 Отговор
    Изобщо не ми пука за Украйна, Русия,Иран и другите, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред,пък ако тези палячовци ме изберат за вицепрезидент ще дублирам пачката!

    Коментиран от #16

    12:36 04.10.2026

  • 13 Цвете

    6 1 Отговор
    ДОСТАТЪЧНО .ПРЕСТАНЕТЕ ДА ПИШЕТЕ НЕВЕРНИ НЕЩА, ЗАЩОТО САМИ СИ ПОДКОПАВАТЕ РЕНОМЕТЕ ,АКО ИМАТЕ ТАКОВА. ОТ КЪДЕ ВАДИТЕ ТЕЗИ ЛЪЖИ? ДОРИ НЕ Е СПОМЕНАВАТ ОТ ПОСЛЕДНАТА Й СНИМКА С МЛАДИТЕ АРАБИ.СЛЕД НЕЯ ,ЖИВОТА Е МНОГО ПО РАЗЛИЧЕН.

    12:38 04.10.2026

  • 14 Народ, който смята

    2 1 Отговор
    че този, който е създал проблемите им, може да ги реши.., много греши...

    12:38 04.10.2026

  • 15 Ха ха ха

    3 2 Отговор
    ПОТЪВАТ.И ТЪРСЯТ ВОЙНАТА ЗА СПАСЕНИЕ ЧЕ И НАС МЪКНАТ.

    12:41 04.10.2026

  • 16 Коцето Копейкин -Максуда

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пепи Волгата":

    Пепи,и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората!

    12:44 04.10.2026

  • 17 Гюнтер

    5 1 Отговор
    Повечето германци предпочитат Алтернатива за Германия.

    12:49 04.10.2026

  • 18 Тази…

    5 3 Отговор
    …глупачка написа първите закоики, които деиндустриализирахте Германия. Най-некадърната учителка по Биология, която съм виждал!!!!!

    Коментиран от #21

    12:51 04.10.2026

  • 19 Не е така!

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "ами":

    Мерц се грижи за себе си. Защото този подарък от един милиард евро му носи в джоба минимум 50 милиона евро. Това е истината.

    13:13 04.10.2026

  • 20 Има си и обяснение за това

    0 0 Отговор
    Казах ви, че жените в политиката печелят по-лесно доверието на хората.

    13:15 04.10.2026

  • 21 между другото

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тази…":

    Физичка е, не е биоложка.

    13:16 04.10.2026

  • 22 Херодот

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "А НАЙ ПРЕДПОЧИТАТ":

    На НСДАП колко е бил рейтинга? Изборите с колко са ги печелели? Суровини от СССР на ниски цени оисгурявали ли са? Договори за дружба със СССР сключвали ли са?
    Отначало е много изгодно, а след това връщане назад няма!
    Всичко се повтаря.

    13:16 04.10.2026

  • 23 Ба баааа

    2 0 Отговор
    Повечето Германци изкат Алтернатива за Германия

    13:18 04.10.2026

  • 24 Урсулът

    1 0 Отговор
    Кадър на меркелица аве швабия пак ще ядът дървото

    13:23 04.10.2026

  • 25 456

    1 0 Отговор
    Алоо Факти, изборите минаха.

    13:25 04.10.2026

  • 26 Гост

    1 1 Отговор
    Меркел и преди нея путинският пудел Шрьодер създадоха проблемите на Германия, щяла тя да ги решава...

    13:25 04.10.2026

  • 27 Беше мега успешна

    1 0 Отговор
    При Меркел Путин си беше ок.Строяха заводи в Русия и газови тръби в Европа.Сега е различно.

    13:30 04.10.2026

  • 28 ШЕКСПИР

    1 0 Отговор
    Германия беше топ държава при Шрьодер 3.3 трил евро БВП след него упадък и кризи !!! А Шрьодер работеше с Русия и германски технологии !!!

    13:45 04.10.2026

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