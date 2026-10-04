Гласът на народа! Повечето германци предпочитат Ангела Меркел пред Фридрих Мерц с решаването на проблемите на страната

Близо половината германци са на мнение, че бившата Ангела Меркел би била по-добре подготвена да се справи с текущите проблеми на страната им от Фридрих Мерц, сочат резултатите от анкета на агенция "ЮГав", изготвена по поръчка на ДПА, поше БТА.

Респондентите, които са на мнение, че Меркел би се справила по-добре от Мерц, възлизат на 48%, докато 29% смятат, че и двамата политици от Християндемократическия съюз (ХДС) биха били еднакво способни. Но едва 8% от участниците в анкетата са на мнение, че Меркел би демонстрирала по-лоши резултати от Мерц, а 15% не са отговорили на въпроса или са посочили, че не могат да преценят.

Обществената подкрепа за Мерц е изключително ниска, а коалиционното му правителство се опитва да преодолее разногласията по редица въпроси, включително реформите в областта на дългосрочните грижи, пенсиите и данъчното облагане, отбелязва ДПА.

Меркел управляваше Германия от 2005 до 2021 г., като през по-голямата част от този период християндемократите управляваха в коалиция със социалдемократите, които в момента са коалиционни партньори и на Мерц.

Анкетата на "ЮГав" е проведена в петък сред 2072 пълнолетни граждани.

Консервативният Християндемократически съюз (ХДС) на германския канцлер Фридрих Мерц се е запътил към най-тежката загуба на регионални избори в 81-годишната си история. Същевременно крайнодясната "Алтернатива за Германия" продължи да укрепва позициите си и на днешните два вота във федерални провинции на Германия, сочат данни от екзитполове, цитирани от ДПА.

Според резултати от екзитполовете на обществените телевизии АРД и Цет Де Еф християндемократите на Мерц се борят да прескочат 5-процентната бариера за влизане в ландтага на Мекленбург-Предна Померания. Това е най-тежкият резултат на регионални избори за партията, по-лош и от 9-те процента, получени от нея на изборите в Бремен през 1951 г.

Две седмици след убедителната победа на изборите в Саксония-Анхалт АзГ се очаква да спечели и в Мекленбург-Предна Померания с 37 – 38% от гласовете, което означава, че тя удвоява процентите си в сравнение с предишните избори през 2021 г. Антиимигрантската партия има крехка преднина пред управляващата Германска социалдемократическа партия (ГСДП), която получава подкрепа от около 36% от избирателите.

В Берлин консерваторите на Мерц вероятно ще загубят контрола си над столицата. Според екзитполовете крайнолявата партия "Левите" – наследник на социалистическата партия, управлявала бившата Източна Германия – води убедително с около 25% от гласовете пред ХДС (20%).

АзГ се очаква да събере между 13,5 и 16% от вота при 9,1% през 2023 г.

До час се очакват и данни въз основа на първите частични резултати от преброяването на бюлетините.

Изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания засилват напрежението върху Мерц, чиито рейтинги се сринаха в последно време, поради което политическото му бъдеще е обект на засилени спекулации.

Източник: www.bta.bg