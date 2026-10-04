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Москва заплаши с нови удари по Киев след изявлението на Зеленски
  Тема: Украйна

Москва заплаши с нови удари по Киев след изявлението на Зеленски

4 Октомври, 2026 19:25 2 446 62

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • киев-
  • петролни рафинерии

Русия заяви, че ще засили атаките по военни и военно-промишлени обекти в Украйна. Зеленски обяви, че Киев ще увеличи ударите срещу руски петролни рафинерии.

Москва заплаши с нови удари по Киев след изявлението на Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия ще засили ударите по военни, военно-промишлени обекти и свързаната с тях инфраструктура в Киев и други райони на Украйна. Това заяви руското Министерство на отбраната, след като украинският президент Володимир Зеленски обяви пред Ройтерс, че Киев ще увеличи атаките срещу руски петролни рафинерии.

„След днешното изявление на Зеленски ударите на руските въоръжени сили по военни и военно-промишлени обекти, както и по свързаната с тях инфраструктура в Киев и други региони на Украйна, ще бъдат засилени“, се казва в изявлението на руското военно ведомство.

Москва представи последните си атаки срещу украинската столица и други райони като отговор на действия на Киев. Руското Министерство на отбраната заяви, че украинските власти трябва да носят отговорност за последствията от ударите, като обвини лично Зеленски за „пълната лична и политическа отговорност“.

Зеленски: Украйна ще продължи ударите по рафинерии

В интервюто си за Ройтерс Зеленски заяви, че Украйна ще засили атаките срещу руската петролна инфраструктура. По думите му това е реакция на руската въздушна кампания, която според украинската страна цели да принуди жителите на Киев и други градове да напуснат домовете си.

„Видяхме документи и знаем, че те позволяват да се атакуват инфраструктурата, логистиката и особено обектите в градовете и селата – пътища, училища и болници“, каза Зеленски пред Ройтерс. Той уточни, че украинските сили няма да вземат на прицел цивилни граждани.

Според Ройтерс руските удари по инфраструктурата на Киев са включвали атаки срещу мостове над река Днепър. Кампанията е нарушила ежедневието на около 3 милиона жители на украинската столица преди зимните месеци. Русия и Украйна взаимно отричат да атакуват умишлено цивилни цели.

Москва съобщи и за космическа система за наблюдение

В отделно съобщение руското Министерство на отбраната заяви, че Космическите войски разполагат със система за орбитален и радиолокационен контрол на ракетоопасни направления и за глобален мониторинг на космическата обстановка.

Сред посочените задачи са наблюдение за заплахи в космоса и от космоса, откриване на изстрелвания на балистични ракети и подаване на информация за предупреждение при ракетно нападение. Интерфакс съобщи, че изявлението е разпространено на професионалния празник на руските Космически войски, които отбелязват 69 години от създаването си.

Източници: Фокус, Ройтерс, Интерфакс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зрител

    12 66 Отговор
    Ще гори здраво в блатната федерация. Милиционерът на токчета щом заплашва значи го е страх.

    Коментиран от #14, #43, #49, #51

    19:30 04.10.2026

  • 7 ЛЕ о ПА р Д🐱

    10 48 Отговор
    абе..подпалената мечка , бепобедимая ,гърми с пиратки

    19:31 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ти да видиш

    56 9 Отговор
    Русия не заплашва!.....тя отговаря на заплахите на зеления фашизиран наркоман узурпирал властта в Киев.

    19:31 04.10.2026

  • 11 Ха ха ха

    7 51 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Ще издумкат друг път. То ако можеше до сега да са го направили. Сега се чудят как да забършат на Путлера оцапаното д.

    19:33 04.10.2026

  • 12 Соломон

    41 7 Отговор
    деМостофикацията на бивша Украйна е в разгара си!

    19:33 04.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    46 5 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че британците губят войната.

    19:36 04.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баце

    42 6 Отговор
    Зеления явно е получил нещо първокачествено от Шперца и сега е в друго измерение, а бандерите да му мислят за зимата.

    19:38 04.10.2026

  • 20 И ТИ ЩЕ РАБОТИШ БЕЗПЛАТНО

    25 1 Отговор

    До коментар #15 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    На паметника в София.

    Коментиран от #23

    19:38 04.10.2026

  • 21 Ами

    34 5 Отговор
    Интересна работа за това медиите :)
    В заглавието - "Москва заплаши",
    в подзаглавието - "Русия заяви".

    19:39 04.10.2026

  • 22 Смех с ватенки

    24 30 Отговор
    Бягайки от Лиман ватенките
    загубили мощите на Дмитрий Донски.🤣🤣

    19:41 04.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 СКОРО И ПУТИН ЩЕ СИ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИИТЕ

    40 17 Отговор
    Фашизираната Европа ще плаща за вредите причинени на руския народ с разпалването на тази война.

    Коментиран от #30

    19:43 04.10.2026

  • 25 Развеселен

    22 32 Отговор
    Кремълските фашисти много се повтарят . Явно са тотално отчаяни .

    19:43 04.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Атина Паднала

    29 5 Отговор
    Запалиха му двата моста,Южния и Северния,и сега трябва с плуване да приплуват.Събирайте капачки че да им купим плавници ,пари няма действаме.

    19:45 04.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Новини от последния час

    5 30 Отговор
    След трети отчаян щурм 3 руски полка успяха да превземат родилния дом в покрайнините на град кисловодск
    Бяха пленени 24 переначета две престарели медицински сестри акушерки
    И един полусляп старец ветеран от втората световна война
    При атаката беше повредена оградата на родилния дом и разрушени до основи къщичките на охранителните кучета
    Мъжкият персонал беше спасен благодарение на това че бандеровците бяха го мобилизирали и са го изпратили да предната линия на фронта

    Коментиран от #62

    19:50 04.10.2026

  • 34 Атина Палада

    6 10 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    19:51 04.10.2026

  • 35 Трудно се думка от бункера

    8 7 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    и под масата .😂

    19:52 04.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ПЛОСЪК ЖЪЛТОПАВЕТ

    19 4 Отговор
    Да махаме ли вече окраинското знаме от фейса.

    19:57 04.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дон Корлеоне

    2 10 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #50

    19:58 04.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Механик

    3 13 Отговор
    Удри копейката с фаража!

    Коментиран от #48

    19:59 04.10.2026

  • 43 не може да бъде

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Зрител":

    Не хранете големи надежди за украинските удари!?Прочетете вещо от руската преса даже повърхностно -поне това което е достъпно -и ще видите ще руснаците здраво работят по защитата на НПЗ -не само държавата вече и частниците са се включили ...една голяма част от НПЗ са 100% частни и не може частниците да стоят настрана!?Същото важи и за големите инфраструктурните обекти!?Въпросът е сложен защото защитата на такива важни обекти от държавата респ-от армията изисква действия които влизат в противоречие със Закона за частната собственост и за конфликт на интереси!?И в САЩ е същото но там имат по-голям опит в тези работи!?

    20:01 04.10.2026

  • 44 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    ЩЕ СИ ПУСНА ЗАПИСИ НА ВЛАДИМИР СЕМЬОНОВИЧ
    .....
    ТАКА МИ Е КЕФ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ УДРИ ПО КИЙВ :)

    20:02 04.10.2026

  • 45 ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОВОФАШИСТИ

    12 2 Отговор
    Се гърчат безсилни.

    20:06 04.10.2026

  • 46 Салавьов

    6 4 Отговор
    Змията хапе най-силно, когато знае, че умира

    20:06 04.10.2026

  • 47 ЛОНДОНСКИТЕ БУКМЕЙКЪРИ

    12 3 Отговор
    Приемат залози колко още ще изкара Зеленски.

    20:10 04.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ВЕСЕЛЯК

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Зрител":

    Ще, ще, ще..
    А перемогата от пролетта на 23-та кога ЩЕ почва?

    20:11 04.10.2026

  • 50 Дако

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Дон Корлеоне":

    За малкото фаше от киеф ли питаш ?

    20:12 04.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Факт

    5 2 Отговор
    Мерц отиде в Украйна да развали споразумението с Русия, за ненападане на енергийни обекти.

    20:14 04.10.2026

  • 53 читател

    7 3 Отговор
    Зеленски, чичо ти Вова ще ви направи да си говорите сами. Голям у.. ви чака! Жалко за цивилното население

    20:15 04.10.2026

  • 54 кака Мара

    7 3 Отговор
    Украйна няма. Това, което е останало, е една яма, на която Русия ще оправя бакиите. Спасението на Укрия зависи от Русия, ама още не загряват.

    20:16 04.10.2026

  • 55 Смех

    8 3 Отговор
    Тоя наркоман да не е станал говорител на Путин, че чрез него да ни уведомяват какво бил казал.

    20:17 04.10.2026

  • 56 ми ..дааа

    7 3 Отговор
    Докато Киев не заприлича на Припят Зеле няма да миряса

    20:18 04.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Люси Енглиш

    2 3 Отговор
    Капитулация и оставка на нелегитимния Зеленски!

    20:53 04.10.2026

  • 62 Само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Новини от последния час":

    С това ли ти пълнят кратуната бандерите?Явно е доста куха и може още да поеме.

    21:18 04.10.2026

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