Москва заплаши с нови удари по Киев след изявлението на Зеленски

Русия ще засили ударите по военни, военно-промишлени обекти и свързаната с тях инфраструктура в Киев и други райони на Украйна. Това заяви руското Министерство на отбраната, след като украинският президент Володимир Зеленски обяви пред Ройтерс, че Киев ще увеличи атаките срещу руски петролни рафинерии.
„След днешното изявление на Зеленски ударите на руските въоръжени сили по военни и военно-промишлени обекти, както и по свързаната с тях инфраструктура в Киев и други региони на Украйна, ще бъдат засилени“, се казва в изявлението на руското военно ведомство.
Москва представи последните си атаки срещу украинската столица и други райони като отговор на действия на Киев. Руското Министерство на отбраната заяви, че украинските власти трябва да носят отговорност за последствията от ударите, като обвини лично Зеленски за „пълната лична и политическа отговорност“.
Зеленски: Украйна ще продължи ударите по рафинерии
В интервюто си за Ройтерс Зеленски заяви, че Украйна ще засили атаките срещу руската петролна инфраструктура. По думите му това е реакция на руската въздушна кампания, която според украинската страна цели да принуди жителите на Киев и други градове да напуснат домовете си.
„Видяхме документи и знаем, че те позволяват да се атакуват инфраструктурата, логистиката и особено обектите в градовете и селата – пътища, училища и болници“, каза Зеленски пред Ройтерс. Той уточни, че украинските сили няма да вземат на прицел цивилни граждани.
Според Ройтерс руските удари по инфраструктурата на Киев са включвали атаки срещу мостове над река Днепър. Кампанията е нарушила ежедневието на около 3 милиона жители на украинската столица преди зимните месеци. Русия и Украйна взаимно отричат да атакуват умишлено цивилни цели.
Москва съобщи и за космическа система за наблюдение
В отделно съобщение руското Министерство на отбраната заяви, че Космическите войски разполагат със система за орбитален и радиолокационен контрол на ракетоопасни направления и за глобален мониторинг на космическата обстановка.
Сред посочените задачи са наблюдение за заплахи в космоса и от космоса, откриване на изстрелвания на балистични ракети и подаване на информация за предупреждение при ракетно нападение. Интерфакс съобщи, че изявлението е разпространено на професионалния празник на руските Космически войски, които отбелязват 69 години от създаването си.
Източници: Фокус, Ройтерс, Интерфакс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Зрител
Коментиран от #14, #43, #49, #51
19:30 04.10.2026
7 ЛЕ о ПА р Д🐱
19:31 04.10.2026
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10 Ти да видиш
19:31 04.10.2026
11 Ха ха ха
До коментар #3 от "име":Ще издумкат друг път. То ако можеше до сега да са го направили. Сега се чудят как да забършат на Путлера оцапаното д.
19:33 04.10.2026
12 Соломон
19:33 04.10.2026
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17 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
19:36 04.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Баце
19:38 04.10.2026
20 И ТИ ЩЕ РАБОТИШ БЕЗПЛАТНО
До коментар #15 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":На паметника в София.
Коментиран от #23
19:38 04.10.2026
21 Ами
В заглавието - "Москва заплаши",
в подзаглавието - "Русия заяви".
19:39 04.10.2026
22 Смех с ватенки
загубили мощите на Дмитрий Донски.🤣🤣
19:41 04.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 СКОРО И ПУТИН ЩЕ СИ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИИТЕ
Коментиран от #30
19:43 04.10.2026
25 Развеселен
19:43 04.10.2026
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28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Атина Паднала
19:45 04.10.2026
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32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Новини от последния час
Бяха пленени 24 переначета две престарели медицински сестри акушерки
И един полусляп старец ветеран от втората световна война
При атаката беше повредена оградата на родилния дом и разрушени до основи къщичките на охранителните кучета
Мъжкият персонал беше спасен благодарение на това че бандеровците бяха го мобилизирали и са го изпратили да предната линия на фронта
Коментиран от #62
19:50 04.10.2026
34 Атина Палада
19:51 04.10.2026
35 Трудно се думка от бункера
До коментар #26 от "🇧🇬❤️🇷🇺":и под масата .😂
19:52 04.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ПЛОСЪК ЖЪЛТОПАВЕТ
19:57 04.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Дон Корлеоне
Коментиран от #50
19:58 04.10.2026
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42 Механик
Коментиран от #48
19:59 04.10.2026
43 не може да бъде
До коментар #6 от "Зрител":Не хранете големи надежди за украинските удари!?Прочетете вещо от руската преса даже повърхностно -поне това което е достъпно -и ще видите ще руснаците здраво работят по защитата на НПЗ -не само държавата вече и частниците са се включили ...една голяма част от НПЗ са 100% частни и не може частниците да стоят настрана!?Същото важи и за големите инфраструктурните обекти!?Въпросът е сложен защото защитата на такива важни обекти от държавата респ-от армията изисква действия които влизат в противоречие със Закона за частната собственост и за конфликт на интереси!?И в САЩ е същото но там имат по-голям опит в тези работи!?
20:01 04.10.2026
44 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ТАКА МИ Е КЕФ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ УДРИ ПО КИЙВ :)
20:02 04.10.2026
45 ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОВОФАШИСТИ
20:06 04.10.2026
46 Салавьов
20:06 04.10.2026
47 ЛОНДОНСКИТЕ БУКМЕЙКЪРИ
20:10 04.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ВЕСЕЛЯК
До коментар #6 от "Зрител":Ще, ще, ще..
А перемогата от пролетта на 23-та кога ЩЕ почва?
20:11 04.10.2026
50 Дако
До коментар #40 от "Дон Корлеоне":За малкото фаше от киеф ли питаш ?
20:12 04.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Факт
20:14 04.10.2026
53 читател
20:15 04.10.2026
54 кака Мара
20:16 04.10.2026
55 Смех
20:17 04.10.2026
56 ми ..дааа
20:18 04.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
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61 Люси Енглиш
20:53 04.10.2026
62 Само питам
До коментар #33 от "Новини от последния час":С това ли ти пълнят кратуната бандерите?Явно е доста куха и може още да поеме.
21:18 04.10.2026