Финландски депутати подкрепят разглеждането на възможността за изграждане на противотанкови заграждения и други укрепления по границата с Русия. Идеята е съоръженията да бъдат подготвени още в мирно време, за да могат да бъдат използвани при евентуален конфликт.

„Проучваме и анализираме съвременното бойно поле в Украйна, но засега изглежда, че такива укрепления трябва да са изградени още в мирно време“, заявява председателят на финландската парламентарна комисия по отбрана Хейки Ауто пред Блумбърг.

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По думите му един от изводите от войната в Украйна е, че територия, загубена в началото на конфликт, се възстановява все по-трудно. Именно затова обсъжданите препятствия и отбранителни съоръжения трябва да бъдат планирани предварително, а не изграждани след началото на бойни действия.

Предстои оценка на цената и ефективността

Мика Кари, член на комисията по отбрана, също подкрепя проучването на възможността. Според него първо трябва да бъдат оценени ефективността и стойността на подобни съоръжения. Въпросът трябва да бъде съобразен и с планирането на колективната отбрана на НАТО.

Финландските власти разглеждат опита от украинските отбранителни линии и противотанкови препятствия, но все още няма решение за конкретен проект, дължина или финансиране. Обсъждането е на етап проучване на приложимостта на съоръженията при финландския терен и климат.

Командващият финландската армия генерал-лейтенант Паси Вялимяки по-рано съобщи, че Хелзинки проучва възможността за изграждане на подобни заграждения по границата с Русия. Идеята напомня за линията Манерхайм - отбранителна система, изградена от Финландия преди Втората световна война.

Москва предупреждава за ответни мерки

Руският посланик във Финландия Павел Кузнецов заявява, че Москва ще предприеме мерки за гарантиране на собствената си сигурност. По думите му руската реакция ще отчита милитаризацията на Финландия.

Дискусията за укрепленията се развива паралелно с други решения на Хелзинки за засилване на сигурността по източната граница. На 18 ноември финландският парламент одобрява удължаването на закона, който позволява връщане на бежанци на границата с Русия при определени заплахи за националната сигурност.

Засега финландските депутати говорят за оценка на възможностите, а не за непосредствено започване на строителство. Следващите стъпки са свързани с анализ на разходите, отбранителния ефект и съвместимостта на евентуалните съоръжения с плановете на НАТО.

Източници: news.bg