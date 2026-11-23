Фериботите в Гърция ще останат на кей в сряда, 25 ноември, заради 24-часова стачка на моряците. Очакват се нарушения и в други видове транспорт, включително в атинското метро, съобщава in.gr. Стачката е част от общонационална трудова мобилизация, в която участват работници от публичния и частния сектор.

Моряшките синдикати ПЕМЕН, „Стефенсон“ и ПЕНЕН са обявили участие в протестните действия. ПЕМЕН и „Стефенсон“ са насрочили 24-часова стачка във всички категории кораби от 00:01 до 24:00 часа на 25 ноември. „Обявяваме 24-часова общонационална стачка във всички категории кораби“, заявяват синдикатите в призива си.

Заради стачката се очаква да бъдат преустановени фериботните връзки между континентална Гърция и островите. Ще бъдат засегнати и част от линиите към Адриатическо море през пристанищата Патра и Игуменица. Няколко големи фериботни компании вече публикуваха промени в разписанията, включително отменени курсове и пренасрочени отплавания.

Промени и в градския транспорт

В Атина работниците в метрото са обявили две спирания на работа. Първото ще бъде от началото на сутрешната смяна до 09:00 часа, а второто ще започне в 18:00 часа и ще продължи до края на работния ден. Между 09:00 и 18:00 часа се очаква метрото да обслужва пътници.

Към понеделник сутринта няма окончателно обявен график за работата на автобусите, тролеите, електрическата железница и трамвая. Решенията на съответните синдикати могат да доведат до допълнителни спирания или промени в разписанията.

Очакват се затруднения и за пътуващите по суша, тъй като стачката обхваща широк кръг професии в обществения сектор. АДЕДИ е свикала протест в Атина на площад „Клафтмонос“ от 10:30 часа. Организацията настоява за по-високи доходи, възстановяване на 13-ата и 14-ата заплата за държавните служители и мерки срещу поскъпването.

Моряшките синдикати поставят сред основните си искания подписването на единен колективен трудов договор и 12-процентно увеличение на заплатите, добавките и допълнителните възнаграждения. ПЕНЕН настоява и за мерки срещу високите разходи за живот, по-ниско данъчно облагане за моряците и спазване на изискванията за безопасност на борда.

Пътниците с фериботни билети трябва да проверят директно при превозвача дали курсът им ще бъде изпълнен, променен или отменен.

Източници: in.gr, cnn.gr, tovima.com