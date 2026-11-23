Северноатлантическият съвет ще обсъди в Брюксел нарушаването на полското въздушно пространство от руски летателни обекти. Заседанието е насрочено за 23 ноември, а Полша ще бъде представлявана от заместник-министъра на отбраната Павел Залевски.

Поводът са два руски ракетни обекта и реактивен дрон, влезли в полското въздушно пространство на 20 ноември по време на масирана руска атака срещу Украйна. И трите обекта са паднали на полска територия. Един от тях е идентифициран като крилата ракета Х-101. Няма съобщения за пострадали или значителни материални щети.

Още новини от Украйна

Варшава няма да задейства член 4

Полският премиер Доналд Туск заяви, че страната е установила руския произход на обектите и че случилото се вероятно е било умишлена провокация. „Изправени сме пред умишлена провокация“, каза Туск, цитиран от Асошиейтед прес.

Залевски заяви, че Полша няма да иска официални консултации по член 4 от договора на НАТО. По думите му срещата ще се проведе в рамките на редовните консултации между съюзниците, като Варшава ще представи военните подробности и собствената си оценка за инцидента.

„НАТО трябва да укрепи противовъздушната отбрана в Полша и по източния фланг. Това е основната цел, заради която поискахме срещата“, заяви заместник-министърът на отбраната.

Инцидентът съвпадна с военни учения

Навлизането на обектите е станало край района на Нова Демба, където от 9 ноември се провеждат двуседмични учения на европейски държави. В тях участват около 2800 военнослужещи от Белгия, Естония, Франция, Германия, Литва, Нидерландия, Испания, Швеция и Великобритания, а Полша осигурява логистична подкрепа. Турция участва дистанционно.

Ученията проверяват възможността за разполагане на многонационални сили в Украйна след края на войната, включително за подпомагане на стабилизирането и възстановяването на украинската армия. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че случилото се не е било случайно и е съвпаднало с демонстрацията на европейските сили.

Рюте: НАТО ще защитава Полша

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи нарушаването на полското въздушно пространство като „тежко нарушение“ и заяви, че съюзниците са в пълна солидарност с Полша. По време на инцидента самолети на НАТО са подкрепили полските F-16, изпратени във въздуха.

„НАТО ще защитава всеки сантиметър от полската територия“, заяви Рюте. Той посочи, че съюзническата реакция е функционирала както трябва, а висшият командващ на НАТО в Европа оценява дали са необходими допълнителни промени в отбраната.

Източници: polskieradio.pl, apnews.com, aa.com.tr