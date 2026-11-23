Турция и Европейският съюз водят технически разговори за облекчаване на визовия режим и за осигуряване на безвизово пътуване на турски граждани в Шенгенското пространство. Това съобщи турският външен министър Хакан Фидан в интервю за телевизия „ТГРТ Хабер“.

„Нашите колеги, занимаващи се с въпросите за ЕС, в момента водят технически разговори с европейските ни партньори по няколко проекта, които сме подготвили. В ход са и други технически процеси“, заяви Фидан.

Остават шест критерия

По думите на министъра Турция е изпълнила 66 от общо 72 критерия по диалога за либерализиране на визовия режим. Остават шест условия, свързани със законодателството, правоприлагането и съдебното сътрудничество.

„Остават няколко въпроса, които трябва да финализираме, за да влезе в сила либерализацията на визовия режим. Те трябва да бъдат приети от парламента“, каза Фидан. Той добави, че президентът Реджеп Тайип Ердоган е дал указания необходимата работа да бъде приключена, а междуведомствената дейност, ръководена от вицепрезидента Джевдет Йълмаз, вече е завършена.

Какво трябва да промени Анкара

Сред оставащите критерии е преразглеждането на законодателството и практиките в областта на борбата с тероризма. От Турция се очаква по-ясно съответствие между правната дефиниция на тероризма, стандартите на ЕС и практиката на Европейския съд по правата на човека.

Анкара трябва също да актуализира правилата за защита на личните данни, което е необходимо за по-широко сътрудничество между правоохранителните органи. Друго условие е сключването на оперативно споразумение с Европол, което би позволило обмен на лични данни.

Изпълнението на оставащите критерии не води автоматично до незабавно безвизово пътуване. След приключването на необходимите законодателни и технически стъпки трябва да бъде извършена оценка на изпълнението им в рамките на европейската процедура.

Нова среща в Анкара

Изявлението на Фидан последва срещата на групата за местно сътрудничество по Шенген, проведена миналата седмица в Анкара. За първи път в нея участваха едновременно дипломатическите мисии на държавите от Шенген, делегацията на ЕС и турски официални лица.

Срещата и започналите технически разговори са част от опитите на Анкара да придвижи отново процеса, започнал със споразумението между Турция и ЕС от 2016 г. Дотогава турските граждани продължават да кандидатстват за шенгенски визи при действащите правила.

Източници: bta.bg, hurriyetdailynews.com