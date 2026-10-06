Зеленски очаква преговори с Русия още през октомври

Украинският президент Володимир Зеленски очаква преговорите за прекратяване на войната с Русия да бъдат възобновени още през октомври. Във вечерното си видеообръщение той заяви, че американската страна може да организира тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ.
„Украинският преговарящ екип е готов“, каза Зеленски, като добави, че сега Москва трябва да покаже същата готовност. По думите му дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия.
Украинският президент заяви, че досега Москва се е фокусирала върху атаките срещу Украйна и върху дестабилизирането на отношенията ѝ с Европа. Той призова САЩ и останалите влиятелни партньори на Киев да убедят Русия да предприеме конкретни дипломатически стъпки.
„Важна задача е Русия да се обърне към дипломацията, вместо да прибягва до убийства“, заяви Зеленски.
Москва също говори за преговори
Русия многократно е заявявала готовност за преговори при определени условия, но впоследствие се е оттегляла от тази позиция. Според ДПА Киев, западните му съюзници и други наблюдатели имат сериозни съмнения дали Москва действително е готова да започне разговори.
По-рано този месец руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Той уточни, че това трябва да стане при условия, приемливи за Русия и руския народ.
На този етап потвърдена дата за нова тристранна среща няма. Зеленски посочи октомври като очакван срок и заяви, че украинският екип е готов да участва, ако Русия също се ангажира с преговорния процес.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ееее ама то може и веднага
Коментиран от #2
04:43 06.10.2026
2 Матадор
До коментар #1 от "Ееее ама то може и веднага":В Кремъл има само патологични лъжци, подлеци, престъпници и фашисти.
04:45 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ужас
Коментиран от #9
04:57 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 1111
Коментиран от #10
05:01 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 След 3 дни ли?
До коментар #4 от "Ужас":Вече 5 години пишеш това. 😂
05:08 06.10.2026
10 Не се напъвай скопейко
До коментар #6 от "1111":Нищо подобно няма да стане.
05:11 06.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Украйна е едно недоносче
Коментиран от #14
05:19 06.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сериозно ли?
До коментар #12 от "Украйна е едно недоносче":Русия е спонсор на тероризма и бандитизма?
05:24 06.10.2026
15 Зеленски се моли
05:35 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.