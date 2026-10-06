Зеленски очаква преговори с Русия още през октомври

Украинският президент Володимир Зеленски очаква преговорите за прекратяване на войната с Русия да бъдат възобновени още през октомври. Във вечерното си видеообръщение той заяви, че американската страна може да организира тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ.

„Украинският преговарящ екип е готов“, каза Зеленски, като добави, че сега Москва трябва да покаже същата готовност. По думите му дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия.

Украинският президент заяви, че досега Москва се е фокусирала върху атаките срещу Украйна и върху дестабилизирането на отношенията ѝ с Европа. Той призова САЩ и останалите влиятелни партньори на Киев да убедят Русия да предприеме конкретни дипломатически стъпки.

„Важна задача е Русия да се обърне към дипломацията, вместо да прибягва до убийства“, заяви Зеленски.

Москва също говори за преговори

Русия многократно е заявявала готовност за преговори при определени условия, но впоследствие се е оттегляла от тази позиция. Според ДПА Киев, западните му съюзници и други наблюдатели имат сериозни съмнения дали Москва действително е готова да започне разговори.

По-рано този месец руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Той уточни, че това трябва да стане при условия, приемливи за Русия и руския народ.

На този етап потвърдена дата за нова тристранна среща няма. Зеленски посочи октомври като очакван срок и заяви, че украинският екип е готов да участва, ако Русия също се ангажира с преговорния процес.

Източници: bta.bg