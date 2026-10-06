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Зеленски очаква преговори с Русия още през октомври
  Тема: Украйна

Зеленски очаква преговори с Русия още през октомври

6 Октомври, 2026 04:36 615 16

  • володимир зеленски-
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  • украйна-
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Украинският президент заяви, че САЩ могат да организират тристранна среща. Киев е готов за разговори, но очаква същото и от Москва.

Зеленски очаква преговори с Русия още през октомври - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски очаква преговорите за прекратяване на войната с Русия да бъдат възобновени още през октомври. Във вечерното си видеообръщение той заяви, че американската страна може да организира тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ.

„Украинският преговарящ екип е готов“, каза Зеленски, като добави, че сега Москва трябва да покаже същата готовност. По думите му дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия.

Украинският президент заяви, че досега Москва се е фокусирала върху атаките срещу Украйна и върху дестабилизирането на отношенията ѝ с Европа. Той призова САЩ и останалите влиятелни партньори на Киев да убедят Русия да предприеме конкретни дипломатически стъпки.

„Важна задача е Русия да се обърне към дипломацията, вместо да прибягва до убийства“, заяви Зеленски.

Москва също говори за преговори

Русия многократно е заявявала готовност за преговори при определени условия, но впоследствие се е оттегляла от тази позиция. Според ДПА Киев, западните му съюзници и други наблюдатели имат сериозни съмнения дали Москва действително е готова да започне разговори.

По-рано този месец руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Той уточни, че това трябва да стане при условия, приемливи за Русия и руския народ.

На този етап потвърдена дата за нова тристранна среща няма. Зеленски посочи октомври като очакван срок и заяви, че украинският екип е готов да участва, ако Русия също се ангажира с преговорния процес.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ееее ама то може и веднага

    11 18 Отговор
    Зелю фата вокзал, Москва подпис на капитулацията и ще мирне света!!!

    Коментиран от #2

    04:43 06.10.2026

  • 2 Матадор

    14 14 Отговор

    До коментар #1 от "Ееее ама то може и веднага":

    В Кремъл има само патологични лъжци, подлеци, престъпници и фашисти.

    04:45 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ужас

    13 16 Отговор
    Зеленски, хващай влака и заминавай за Москва. Недей да даваш акъл на Путин. Скоро от държавата ти ще останат само темелите. И нито нато, мато, ес, пес ,мес, член 5, член 55 или член 555 няма да ти помогнат. Не изтребвай собствения си народ. Путин е взел окончателното решение-ПЪЛНА КАПИТУЛАЦИЯ НА УКРАЙНА

    Коментиран от #9

    04:57 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1111

    11 13 Отговор
    Дните на фашисткия бандеровски режим са преброени. Очаквайте всеки момент тотален срив на енергийната система, по същество връщане 200 г назад) и използване на Орешник с бойна глава.

    Коментиран от #10

    05:01 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 След 3 дни ли?

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ужас":

    Вече 5 години пишеш това. 😂

    05:08 06.10.2026

  • 10 Не се напъвай скопейко

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "1111":

    Нищо подобно няма да стане.

    05:11 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Украйна е едно недоносче

    6 8 Отговор
    Създадена е от Ленин в западните покрайнини на Руската империя. Там винаги са съществували цели бандитски армии. Насилие, кражби, грабежи, убийства, това е т.н. Украйна. Даже територията и е открадната от Русия.

    Коментиран от #14

    05:19 06.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сериозно ли?

    7 6 Отговор

    До коментар #12 от "Украйна е едно недоносче":

    Русия е спонсор на тероризма и бандитизма?

    05:24 06.10.2026

  • 15 Зеленски се моли

    6 1 Отговор
    "Възобновени"? Тоя пак ли се е надрусал.

    05:35 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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