Русия е готова да постигне споразумение с Турция и да предприеме съвместни стъпки за гарантиране на безопасното корабоплаване в Черно море. Това заяви руският посланик в Анкара Сергей Вершинин в интервю за турския вестник „Хюриет“, цитирано от Българската телеграфна агенция.

Коментарът му е в отговор на въпрос за турските предложения към Москва и Киев за прекратяване на атаките срещу търговски плавателни съдове. Вершинин заяви, че руската страна оценява високо идеите на Анкара.

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„Готови сме да се споразумеем с турската страна, защото в Черно море ние сме два големи фактора – Турция и Русия“, каза руският посланик.

По думите му Москва е готова да предприеме необходимите съвместни действия с Анкара за осигуряване на безопасното корабоплаване. В същото време Вершинин заяви, че Русия не атакува търговски и товарни кораби.

Руският дипломат обаче добави, че Москва смята за допустими удари по обекти и средства, използвани за превоз на оръжие и боеприпаси за Украйна. Това е позицията на руската страна за разграничаването между цивилното корабоплаване и военните доставки.

С-400 остават чувствителна тема

В интервюто Вершинин беше попитан и за възможността Турция да продаде или да прехвърли на трета страна закупените от Русия противовъздушни системи С-400. Темата е едно от най-спорните направления в отношенията между Анкара, Вашингтон и Москва.

„Много съм доволен, че по този въпрос водим изключително уважителен и тих диалог с нашите турски приятели. Това е моята политическа позиция“, заяви Вершинин.

Посланикът не потвърди съгласие на Москва за подобно прехвърляне, но не отхвърли категорично и този сценарий. Така въпросът за бъдещето на системите остава предмет на разговори между Русия и Турция.

Турция сключи сделката за придобиване на С-400 през 2017 г. Покупката доведе до изключването на страната от американската програма за изтребителите F-35 и до санкции от САЩ по силата на закона CAATSA. Вашингтон посочи руската система като несъвместима с отбранителната архитектура на НАТО и като риск за сигурността на американските технологии.

Москва настоява за политическо решение

Вершинин коментира и посредническата роля на Турция във войната в Украйна. Според него разговорите за мир продължават с „някои нови елементи и подходи“.

Руският посланик повтори позицията на Москва, че целта трябва да бъде трайно политическо решение, което да засегне според руската страна първопричините за конфликта, а не само временно примирие. Той не посочи конкретни срокове за евентуално споразумение в Черно море или за развитие по въпроса със С-400.

Източници: hurriyetdailynews.com