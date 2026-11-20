Два танкера с руско дизелово гориво, изпратени към САЩ в рамките на договореност между Доналд Тръмп и Владимир Путин, са пристигнали в бразилски пристанища. Нито един от четирите кораба, включени в сделката, не е влязъл в американско пристанище, съобщава The Maritime Executive.

Още един танкер се движи покрай бреговете на Южна Америка. Четвъртият се намира в Атлантическия океан, но няма данни да се насочва към САЩ. Така руското дизелово гориво, което трябваше да достигне американския пазар, засега не е стигнало до заявената дестинация.

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Сделката беше обявена преди изборите

Президентите на САЩ и Русия са се договорили в началото на октомври за доставки на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Министерството на финансите на САЩ временно е разрешило операции с руски дизел, който е под санкции.

Администрацията на Доналд Тръмп представи договореността като мярка, която трябва да помогне за понижаване на цените на горивата в САЩ. За нея беше съобщено преди междинните избори за Конгреса, проведени на 3 ноември.

След вота Републиканската партия загуби мнозинството си и в двете камари на Конгреса. Впоследствие стана ясно, че танкерите с руско дизелово гориво не се насочват към американски пристанища.

Експерти поставиха под съмнение ефекта

Сделката за дизела беше критикувана както в САЩ, така и в други държави. Експерти посочиха, че количеството гориво, което Русия трябва да достави по договореността, няма да бъде достатъчно, за да понижи цените на американския пазар.

Пристигането на два от танкерите в Бразилия показва, че поне част от пратките са променили маршрута си или не са достигнали до първоначално посочената дестинация. За останалите два кораба към момента е известно единствено, че единият продължава по южноамериканското крайбрежие, а другият се намира в Атлантическия океан.

Източници: meduza.io, maritime-executive.com