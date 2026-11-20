Полша проверява сигнал за нарушение на въздушното си пространство от неизвестен обект близо до границата с Украйна. Премиерът Доналд Туск заяви, че е получил информация от министри по случая и че към момента няма въздушна заплаха.

„Съответните служби работят на място“, написа Туск в социалната мрежа „Екс“. Информацията за изявлението му беше предадена от Ройтерс.

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Наземен екип търси обекта

Полската армия е получила информация за възможно падане на неизвестен обект на около 45 километра от границата с Украйна, съобщи говорителят на Оперативното командване на въоръжените сили Яцек Горишевски пред телевизия TVN24.

По думите му службите са били уведомени от местни жители. След сигнала на място е изпратен наземен екип, който трябва да обезопаси района, да установи точното място и да провери дали действително е имало падане на обект.

„Службите бяха уведомени от местни жители, след което на място беше изпратен наземен екип, който да обезопаси района и да установи точното място, както и дали действително е имало падане на обект там“, заяви Яцек Горишевски.

По случая се води разследване. До момента полските власти не са установили какъв е обектът, откъде е дошъл и дали е свързан с военна активност в съседна Украйна.

Източници: reuters.com