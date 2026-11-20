Европейската комисия е одобрила петото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост, съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. Стойността му е над 1,7 млрд. евро, а по думите му страната ще получи близо 99% от средствата по плана.

Плащането идва след изпълнението на над 50 реформи и инвестиции. Пеканов заяви, че до пролетта на 2026 г. България е била получила малко над половината от средствата и рискът от загуба на европейско финансиране е бил реален.

Реформи в антикорупционната сфера и енергетиката

„Този успех днес е резултат на бързите и смели действия, които предприехме още в първите дни на кабинета след заклеването му през май“, каза Пеканов.

Сред ключовите мерки в последното плащане Пеканов посочи създаването на антикорупционна комисия. Според него работата на Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи е позволила да бъдат отключени блокирани за България 400 млн. евро.

Другото голямо предизвикателство е било свързано с енергетиката. По думите на вицепремиера е постигнато съгласие за преструктурирането на Българския енергиен холдинг, което е било отлагано с години.

В региона на Стара Загора е договорено средствата по плана да бъдат използвани за инвестиции, вместо да бъдат загубени около 500 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост и още над 1 млрд. евро по Фонда за справедлив преход.

Отпада задължителната консолидация на ВиК дружествата

Правителството е договорило с Европейската комисия да отпадне задължението за консолидация на ВиК дружествата в общини, които имат собствени водни дружества. Според Пеканов това е било важно за общините и за запазването на значителен финансов ресурс.

По плана са завършени и инвестиции в здравеопазването, културата, индустрията и социалната сфера. Сред посочените резултати са нови метровлакове и влакове, медицински хеликоптери, медицинска апаратура, обновени домове за възрастни хора и хора с деменция, както и инвестиции в енергетиката и транспорта.

Пеканов посочи още, че STEM кабинети са изградени във всички училища. Той благодари на осемте правителства, работили по плана от 2020 г. насам, и заяви, че изпълнението му трябва да бъде надградено.

„Това не е краят. Оттук нататък трябва да използваме напредъка и да го надграждаме“, каза вицепремиерът.

Източници: dariknews.bg, nova.bg