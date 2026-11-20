Пред Народното събрание ще се проведе протест с искания за повече подкрепа за хората с увреждания, майките и семействата с деца. Инициативата е организирана от сдружение „Достойнство 2023“ и „Родители за достойно майчинство“, съобщава Нова телевизия.

Едно от основните искания е обезщетението за отглеждане на дете през втората година да бъде увеличено до 70% от брутния осигурителен доход. Организаторите настояват и майките, които се върнат на работа през този период, да получават пълния размер на обезщетението.

Искания за ТЕЛК и детските помощи

Сред поставените въпроси е и необходимостта от реформа в системата на ТЕЛК. Протестиращите искат помощите за деца с увреждания да се увеличават всяка година, както и да има ежегодна актуализация на детските надбавки.

Друго искане е да отпадне задължението родителите да съхраняват касови бележки, за да ползват данъчни облекчения за извънкласни занимания на децата. Така организаторите поставят във фокуса както подкрепата за семействата с малки деца, така и мерките за хората с увреждания.

В информацията за протеста не са посочени конкретни представители на организаторите, които да представят допълнителни мотиви или срокове за изпълнение на исканията. Не е съобщено и за поети ангажименти от Народното събрание или от изпълнителната власт.

Източници: news.bg