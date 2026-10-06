Тръмп: Заплахи наложиха изтеглянето на B-1 от Великобритания

Съединените щати са изтеглили около 12 стратегически бомбардировача B-1 от британската военновъздушна база „Феърфорд“ заради получени заплахи. Самолетите са върнати в постоянните си бази в САЩ, съобщи Пентагонът.

Американският президент Доналд Тръмп потвърди решението пред журналисти пред Белия дом. „Имаше някои заплахи. Те не излетяха случайно“, заяви той.

По думите на Тръмп американските власти знаят кои са хората, отправили заплахите, но той не разкри подробности за тях или за естеството на опасността. „Вместо да изкушаваме врага, ще го заловим и ще го победим. Но защо да ги оставяме там? Затова ги преместихме малко. Не много далеч“, каза президентът.

Сигнал за подозрителни автомобили край базата

Решението идва след инцидент от 27 септември. Тогава полицията е получила сигнал за три подозрителни автомобила в близост до базата в графство Глостършър.

По случая първоначално са били арестувани петима мъже по подозрение в терористични престъпления. По-късно е задържан и шести мъж с британско-иранско гражданство. Всички задържани впоследствие са освободени под гаранция.

Случаят се разследва от британските звена за борба с тероризма. Британските власти посочиха, че базата „Феърфорд“ е сигурна.

Вашингтон не представя единна версия за причината

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс определи преместването на самолетите като предпазна мярка и насочи вниманието към Иран. Той обвини Техеран в извършване на терористични действия срещу САЩ и други държави.

Държавният секретар Марко Рубио беше по-предпазлив и отказа директно да свърже инцидента край базата с решението за изтеглянето на бомбардировачите. Според него преместването и ротацията на американски военни сили и техника по света не са необичайни.

Рубио заяви, че Вашингтон продължава да има пълно доверие в сигурността на американските бази, а британските власти оказват съдействие на разследването.

Точният характер на заплахата остава неизвестен. Източници във Вашингтон, цитирани от Би Би Си, са посочили като една от разглежданите възможности опасност от саботаж или атака срещу самолетите при ново изостряне на конфликта с Иран.

Техеран категорично отрече да има участие в инцидента. През юли Иран предупреди, че всяка база, използвана за нападение срещу иранска територия, може да бъде разглеждана като легитимна цел.

„Феърфорд“ се използва от американските военновъздушни сили от десетилетия. През последните месеци от базата са извършвани полети на бомбардировачи B-1 и B-52 към Близкия изток, след като Великобритания е разрешила използването ѝ за американски отбранителни удари срещу Иран.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg