На 21 ноември 1999 г. Бил Клинтън пристига в София за тридневна визита по покана на президента Петър Стоянов. Той е първият действащ президент на САЩ, посетил България, а с него пътува и дъщеря му Челси Клинтън.

Американският президент провежда срещи с Петър Стоянов и министър-председателя Иван Костов. Посещението идва няколко месеца след края на войната в Косово, в момент, когато България ясно заявява ориентацията си към НАТО и Европейския съюз.

Речта пред „Александър Невски“

На 22 ноември Клинтън говори пред граждани на София на площад „Александър Невски“. В речта си той се обръща към промените, започнали десет години по-рано, и към усилията на страната да изгради демократични институции.

„Много се гордея, че съм първият американски президент, посетил България – свободна България“, заявява Бил Клинтън.

Той подкрепя политическите, икономическите и военните реформи в страната и благодари за българската позиция по време на операцията на НАТО в Косово. Клинтън заявява още, че Съединените щати подкрепят стремежа на България към интеграция със Запада.

В изказването си американският президент призовава американски, европейски и международни компании да инвестират в България. По думите му между двете държави са постигнати договорености, които трябва да насърчат бизнеса и създаването на работни места. Той посочва и необходимостта от по-решителни действия срещу корупцията.

Историческа визита с уточнение за датата

Държавният департамент на САЩ посочва, че Клинтън е бил в София от 21 до 23 ноември 1999 г. и се е срещнал с президента Стоянов и премиера Костов. Същия период посочва и българското Министерство на външните работи.

В разпространяваното описание на събитието често се посочва, че дипломатическите отношения между България и САЩ са установени през 1901 г. Официалните справки на Държавния департамент и Министерството на външните работи обаче датират установяването им през 1903 г. През 2003 г. двете страни отбелязват 100 години от началото на дипломатическите си отношения.

Посещението на Клинтън приключва на 23 ноември. Следващият действащ президент на САЩ, който посещава България, е Джордж У. Буш през юни 2007 г.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, news.bg