Петима пострадаха при удар по жилищен дом в Запорожие

Петима души са пострадали при удар по жилищен дом в Запорожие вечерта на 5 октомври. Това съобщи и.д. областният управител на Запорожка област Михаил Семикин, цитиран от „Украинската правда“.

Първоначално е било известно за двама пострадали. „63-годишен мъж е в тежко състояние и е откаран в болница. 37-годишна жена е получила термични изгаряния, но състоянието ѝ не е тежко. На нея е оказана помощ на място“, заяви Семикин.

По-късно областният управител е съобщил, че броят на пострадалите е достигнал петима. Не са посочени допълнителни подробности за състоянието на останалите трима.

Трима души са евакуирани от деветия етаж

Спасители са евакуирали трима души от деветия етаж на сградата. По думите на Семикин те са невредими.

Съобщението на украинските власти приписва удара на руските войски. В публикацията не се посочват данни за разрушенията по сградата или за вида на използваното оръжие.

Източници: pravda.com.ua