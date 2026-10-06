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Петима пострадаха при удар по жилищен дом в Запорожие
  Тема: Украйна

Петима пострадаха при удар по жилищен дом в Запорожие

6 Октомври, 2026 05:27, обновена 6 Октомври, 2026 05:29 426 2

  • запорожие-
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  • жилищен дом

Сред пострадалите са 63-годишен мъж в тежко състояние и жена с термични изгаряния. Спасители са евакуирали трима души от деветия етаж.

Петима пострадаха при удар по жилищен дом в Запорожие - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души са пострадали при удар по жилищен дом в Запорожие вечерта на 5 октомври. Това съобщи и.д. областният управител на Запорожка област Михаил Семикин, цитиран от „Украинската правда“.

Първоначално е било известно за двама пострадали. „63-годишен мъж е в тежко състояние и е откаран в болница. 37-годишна жена е получила термични изгаряния, но състоянието ѝ не е тежко. На нея е оказана помощ на място“, заяви Семикин.

По-късно областният управител е съобщил, че броят на пострадалите е достигнал петима. Не са посочени допълнителни подробности за състоянието на останалите трима.

Трима души са евакуирани от деветия етаж

Спасители са евакуирали трима души от деветия етаж на сградата. По думите на Семикин те са невредими.

Съобщението на украинските власти приписва удара на руските войски. В публикацията не се посочват данни за разрушенията по сградата или за вида на използваното оръжие.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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  • 1 Гогата Чаушев

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    СВО-то, което се развива с точност, по план и е с цел да се предпазят хората от нечий режим...

    05:35 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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