Два кораба бяха атакувани с морски дронове край Бенгази в неделя, 22 ноември. Първият удар е бил насочен срещу руски военен кораб, намиращ се във военноморската база на града, а няколко часа по-късно е атакуван и търговски кораб под малтийски флаг в морето край пристанището.

При първата атака са ранени 10 либийски пристанищни работници, съобщават либийски власти, цитирани от Анадолската агенция. Източното либийско правителство посочи, че предварителното разследване сочи използване на безпилотни средства, но не обяви окончателно заключение за извършителя.

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Сателитни изображения, анализирани от компанията Vantor, показват сериозно повреден руски военен кораб и пожар в района на военноморската база. Според Vantor корабът вероятно е корветът „Меркурий“ — малък ракетен кораб на руския флот. Самоличността на плавателния съд не е официално потвърдена от руските власти.

Екипажът на втория кораб е евакуиран

Втората атака е извършена вечерта срещу търговски кораб под малтийски флаг, намиращ се край пристанището на Бенгази. Според данни, цитирани от Ройтерс, морски дрон е ударил плавателния съд, след което всичките 16 членове на екипажа са били евакуирани на близък руски кораб.

Анадолската агенция съобщи, че либийските военноморски сили са спасили екипажа. Не са публикувани данни за загинали или ранени сред моряците от търговския кораб. Не е съобщено и дали плавателният съд е потънал, или е останал на повърхността след удара.

Либия поиска международно разследване

„Ситуацията е под контрол“, заявиха либийските военноморски сили след атаките.

Източното либийско правителство е внесло официална жалба до Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН с искане за международно разследване на атаките срещу руския и малтийския кораб. Властите в Бенгази определиха случилото се като нарушение на либийския суверенитет и заплаха за сигурността на морския транспорт.

Либия настоява да не бъде превръщана в арена на чужди военни действия. Според либийските власти атаките са свързани с разрастването на руско-украинския конфликт извън непосредствената му зона, но към момента няма публично установена отговорност за извършеното.

Двата инцидента поставят под въпрос сигурността на корабоплаването около Бенгази. Видът на използваните дронове, точният размер на щетите и извършителят предстои да бъдат изяснени.

Източници: apnews.com, aa.com.tr, aljazeera.com