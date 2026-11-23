Еквадорските власти евакуираха най-малко 227 души от наводнени райони на остров Санта Крус в архипелага Галапагос. Проливните дъждове засегнаха кварталите Ла Каскада, Матасарнос, Ел Еден, Мирамар, Лас Акасиас и околностите на залива Пеликан, съобщи Primicias.

Евакуацията е извършена превантивно, след като водата е започнала да навлиза в жилища и да прекъсва достъпа по основни пътища. Част от жителите са били извеждани с лодки, а на места спасителите са преминавали през вода до кръста.

Стотици хора са настанени във временен подслон

Към 15:30 часа на 21 ноември във временния център за настаняване в училището „Мигел Анхел Касарес“ са били приютени 221 души от 65 семейства. По-ранен отчет е посочвал 177 души от 53 семейства, което показва, че броят на евакуираните се е променял в хода на спасителната операция. По данни на El Universo първоначално са били изведени около 100 души.

Еквадорското здравно министерство е разкрило медицински пунктове в училището и в Университета на Централна Еквадор. До следобеда на 21 ноември са били извършени 40 медицински прегледа. На пострадалите се предоставят хуманитарни комплекти, медицинска помощ и подслон.

„Намирам се в наистина много тежка ситуация. Загубих почти всичко, защото къщата ми беше напълно наводнена“, разказа пред АФП Паола Калдерон, служителка в сферата на почистването, която е напуснала дома си заедно със съпруга си след предупреждение от пожарникарите.

Пътища са затворени, изпратен е и военен кораб

Заради преливането на водни корита електрозахранването в Ла Каскада и съседни квартали е било прекъснато като превантивна мярка. Пътят към летище Балтра е бил временно затворен, но движението в района на Кърва Брава по-късно е възстановено. Други участъци остават с ограничения заради натрупаната вода и повредите по настилката.

В спасителните действия участват пожарникари, полиция, въоръжените сили, спасителни групи и служители на Националния парк „Галапагос“. Военният кораб BAE Imbabura е отплавал от остров Сан Кристобал към Санта Крус с допълнителен персонал, който да се включи в оказването на помощ.

Според еквадорската Служба за управление на риска от началото на извънредната ситуация на 29 август в архипелага са засегнати 1040 жилища и 7425 души. Наводненията са свързани с проливни валежи по време на явлението Ел Ниньо. През октомври подобно бедствие остави един човек без живот и засегна хиляди жители на островите.

Източници: primicias.ec, eluniverso.com