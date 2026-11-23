Най-малко осем души са загинали при руски атаки в района на Киев в неделя, съобщиха украинските власти. Ударите са поразили жилищни сгради и супермаркет в няколко населени места около украинската столица.

В Димер руски дрон е ударил пететажна жилищна сграда, при което част от конструкцията се е срутила. Най-малко трима души са загинали, а около 10 са били смятани за затрупани под развалините. Девет жители, сред които дете, са били евакуирани, а друго дете е било настанено в болница. Спасителните екипи са продължили издирването на оцелели.

Във Вишневе, югозападно от Киев, дрон е поразил супермаркет. Двама души са загинали, а трима са били ранени. Още един човек е загинал при удар по жилищна сграда в района на Била Църква, където са пострадали четирима жители. По-късните данни за общия брой жертви в Киевска област са най-малко осем.

Първоначалните съобщения за жертвите се различаваха. Ройтерс съобщи по-рано за най-малко четирима загинали в Киевска област, докато Асошиейтед прес потвърди три жертви при удара по сградата в Димер. По-късно украинските власти увеличиха общия брой на загиналите при атаките до най-малко осем.

„Постоянен руски терор, постоянен тормоз от тези отрепки – и целият този терор ще получи нашите напълно оправдани отговори“, заяви Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Украинският президент осъди и ударите по енергийната инфраструктура в други части на страната. По думите му руските сили се опитват да прекъснат електроснабдяването в Одеса, Одеска област и Днепропетровска област. Аварийните екипи работят по възстановяването на алтернативни доставки на електроенергия.

Източници: bta.bg, apnews.com, new.streetinsider.com