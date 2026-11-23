Дронове са атакували Хартум и съседния град Омдурман в ранните часове на 22 ноември, като са повредили сграда на ООН в жилищен квартал и са поразили цивилни домове. По време на удара в сградата на световната организация са се намирали служители, съобщи координаторът на ООН за хуманитарните дейности в Судан Денис Браун.

„Неприемливо е да бъдем изложени на подобен риск“, заяви Браун. Тя подчерта, че цивилните не са легитимна мишена във война, а хуманитарният персонал и обектите са защитени от международното хуманитарно право.

Различия в данните за жертвите

Асошиейтед прес съобщи, че при удар по жилищен дом в района Искан, в западната част на Омдурман, са загинали трима членове на едно семейство, а девет души са били ранени. Информацията е предоставена от говорителя на правителството на провинция Хартум ал-Тайеб Сааделдин.

Sudan Tribune съобщава за най-малко четири жертви в различни части на столицата. Изданието посочва и данни за загинало дете в района Джебел Аулия, южно от Хартум. Тази информация не е потвърдена от всички източници, поради което окончателният брой на жертвите остава неясен.

Очевидци са чули експлозии и противовъздушна стрелба около летището в Хартум и в кварталите Бури, ал-Рияд и Аркуейт. По данни на Анадолската агенция един дрон е паднал на улица в Аркуейт, без да се взриви, след което армейски части са отцепили района.

Извършителят не е потвърден

Нито суданската армия, нито паравоенните Сили за бърза подкрепа са поели публично отговорност за атаката. Судански армейски източник е заявил пред германската медия „Дойче веле“, че дроновете са били изстреляни от Етиопия. Адис Абеба е отхвърляла подобни обвинения, а независима проверка на твърдението не е представена.

Атаката е първата по обект на ООН в Хартум, откакто суданската армия си върна контрола над столицата през май 2025 г. Въпреки това дроновете продължават да достигат до райони, в които се завръщат цивилни жители, включително жилищни квартали и критична инфраструктура.

Дроновете са водеща заплаха за цивилните

По данни на ООН от януари до края на октомври 2026 г. в Судан са потвърдени над 2230 цивилни жертви от конфликта, като повече от 1630 от тях са загинали при атаки с дронове. Организацията предупреждава, че реалният брой вероятно е по-висок.

ООН посочва, че през последните месеци са били поразявани пазари, болници, училища, горивни обекти, водоснабдителни съоръжения и места за разселени хора. Според организацията ударите по електроцентрали и горивни бази са предизвикали прекъсвания на тока и недостиг на гориво в редица щати.

Към момента няма официално съобщение за нови удари след атаката на 22 ноември, нито окончателна оценка на щетите по сградата на ООН. Не е потвърден и извършителят. Гражданската война между суданската армия и Силите за бърза подкрепа продължава от април 2023 г.

Източници: apnews.com, amp.dw.com, sudantribune.com