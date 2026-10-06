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Тръмп: Нека Иран унищожи Лос Анджелис и Сан Диего, това е малка цена
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Нека Иран унищожи Лос Анджелис и Сан Диего, това е малка цена

6 Октомври, 2026 05:38 1 233 10

  • доналд тръмп-
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  • лос анджелис-
  • сан диего-
  • война

Президентът на САЩ говори по време на митинг в Небраска. Изказването му предизвика аплодисменти от публиката.

Тръмп: Нека Иран унищожи Лос Анджелис и Сан Диего, това е малка цена - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна, че Лос Анджелис или Сан Диего могат да бъдат унищожени в рамките на войната с Иран. Той направи изказването си по време на митинг в Гранд Айлънд, Небраска, на 5 октомври.

„Нека унищожат Лос Анджелис или Сан Диего. Това е много малка цена“, заяви Тръмп, докато говореше за повишаването на цените на горивата и стоките заради конфликта. Публиката реагира с аплодисменти и възгласи.

Тръмп не уточни дали описва хипотетичен сценарий, при който иранска атака би засегнала американски градове, или представя подобен вариант като приемлива цена за постигане на целите на САЩ. Mediaite отбелязва, че смисълът на думите му остава неясен.

Президентът очаква войната да приключи скоро

В речта си Тръмп заяви, че конфликтът с Иран ще приключи „много скоро“, но допусна той да продължи и след изборите за Конгрес, или да приключи по-рано. Москва 24 предаде думите му като допускане, че двата калифорнийски града могат да бъдат унищожени по време на войната.

Американският президент определи поскъпването на горивата като временно явление и го свърза с необходимостта САЩ да продължат военните действия. По думите му конфликтът ще завърши „по един или друг начин“, без да даде допълнителни подробности за следващите стъпки.

Изказването беше направено в рамките на митинг в подкрепа на републиканския сенатор Пийт Рикетс. То идва на фона на продължаващите публични изявления на Тръмп, че войната с Иран е близо до края, но без посочен конкретен срок за прекратяване на бойните действия.

Източници: mediaite.com, m24.ru


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тръмп Епщайнов Израелски

    20 0 Отговор
    Аз работя за Ротшилдите

    05:46 06.10.2026

  • 2 Както

    14 1 Отговор
    винаги,лЮди изкази на лЮд човек! Дано янките ни отърват по скоро от него.

    05:50 06.10.2026

  • 3 лос гипсокартонус

    13 1 Отговор
    е малка цена, фашингтон и ню йорк да добавим

    05:50 06.10.2026

  • 4 Лумпен

    19 1 Отговор
    Нямат ли психиатрии там ?
    Или няма свободни места ?

    06:01 06.10.2026

  • 5 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    И тоя е чисто луд като бай дън

    06:11 06.10.2026

  • 6 хехе

    5 0 Отговор
    Интересно след тези приказки, ако миротвореца отиде в Лос Анджелис и Сан Диего с какви ли "овации" ще го посрещнат живеещите там

    06:12 06.10.2026

  • 7 Объркани в превода

    8 0 Отговор
    Какви глупости ни сервирате, американците били аплодирали възможността Лос Анджелис и Сан Диего да бъдат унищожени?

    06:14 06.10.2026

  • 8 1001

    4 0 Отговор
    Тоя е напълно луд!

    06:30 06.10.2026

  • 9 Някой

    2 0 Отговор
    Тоя хептен е изкукуригал. Да му се вземе властта немедлено!

    06:36 06.10.2026

  • 10 Мухахаха

    0 0 Отговор
    Вържете го веее

    06:42 06.10.2026