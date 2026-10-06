Тръмп: Нека Иран унищожи Лос Анджелис и Сан Диего, това е малка цена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна, че Лос Анджелис или Сан Диего могат да бъдат унищожени в рамките на войната с Иран. Той направи изказването си по време на митинг в Гранд Айлънд, Небраска, на 5 октомври.

„Нека унищожат Лос Анджелис или Сан Диего. Това е много малка цена“, заяви Тръмп, докато говореше за повишаването на цените на горивата и стоките заради конфликта. Публиката реагира с аплодисменти и възгласи.

Тръмп не уточни дали описва хипотетичен сценарий, при който иранска атака би засегнала американски градове, или представя подобен вариант като приемлива цена за постигане на целите на САЩ. Mediaite отбелязва, че смисълът на думите му остава неясен.

Президентът очаква войната да приключи скоро

В речта си Тръмп заяви, че конфликтът с Иран ще приключи „много скоро“, но допусна той да продължи и след изборите за Конгрес, или да приключи по-рано. Москва 24 предаде думите му като допускане, че двата калифорнийски града могат да бъдат унищожени по време на войната.

Американският президент определи поскъпването на горивата като временно явление и го свърза с необходимостта САЩ да продължат военните действия. По думите му конфликтът ще завърши „по един или друг начин“, без да даде допълнителни подробности за следващите стъпки.

Изказването беше направено в рамките на митинг в подкрепа на републиканския сенатор Пийт Рикетс. То идва на фона на продължаващите публични изявления на Тръмп, че войната с Иран е близо до края, но без посочен конкретен срок за прекратяване на бойните действия.

Източници: mediaite.com, m24.ru