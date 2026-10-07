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Над 250 000 души на протест във Франция, Тръмп реагира
  Тема: Избори

Над 250 000 души на протест във Франция, Тръмп реагира

7 Октомври, 2026 03:03 456 2

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  • масова имиграция

Шествията за по-добри условия в училищата бяха съпроводени от сблъсъци, арести и ранени полицаи. Американският президент свърза демонстрациите с исляма и масовата имиграция.

Над 250 000 души на протест във Франция, Тръмп реагира - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на профсъюзни организации участваха в протестни шествия в Париж и още няколко големи френски града. Демонстрациите са за по-добри материални условия в учебните заведения и се провеждат на фона на продължаващо напрежение и сблъсъци със силите на реда.

Френското Министерство на вътрешните работи съобщи за 488 арестувани и 43 ранени служители на реда. От 28 септември насам при протестните действия са задържани общо 6547 души.

Сблъсъци в Париж и нарушени учебни занятия

В края на шествието в Париж, в което се включиха десетки хиляди души, са избухнали сблъсъци между протестиращи и полицията. Парижката префектура съобщи за 300 враждебно настроени лица и за 12 задържани.

Според френското Министерство на вътрешните работи протестите са нарушили близо 40% от занятията във висшите учебни заведения. Министерството на образованието посочи, че в една четвърт от 3700-те гимназии занятията са били преустановени изцяло или частично.

Президентът Еманюел Макрон свиква извънредна среща на правителството заради протестите, съобщиха местни медии, цитирани от Франс прес и ДПА. Очаква се в нея да участват министър-председателят Себастиен Льокорню, министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез и министърът на образованието Едуар Жефре.

Тръмп свърза протестите с имиграцията

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че причините за протестите във Франция са „ислямът и неконтролируемата имиграция“. Той публикува позицията си в социалната мрежа Трут Соушъл.

„Това, което се случва във Франция, не е нищо друго освен неконтролируема масова миграция. Не става въпрос за училища, а за исляма, който иска да превземе страна, която някога беше толкова велика“, написа Тръмп.

От няколко дни коментатори от движението МАГА разпространяват видеозаписи от ученическите протести. Дейв Рубин заяви, че подобно развитие може да се случи и в САЩ, ако демократите отново дойдат на власт. Глен Бек определи събитията във Франция като част от „международна мрежа на социалистите“, която според него иска да разруши Запада.

Изявлението на Тръмп идва няколко седмици преди междинните избори в САЩ, насрочени за 3 ноември. Франс прес отбелязва, че Републиканската партия изостава в социологическите проучвания и че президентът е критикуван заради недостатъчните мерки срещу нарастващите разходи за живот.

Източници: bta.bg


Франция
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  • 1 Олеле

    0 0 Отговор
    Докато ционистите не превърнат всички в роби света ще е едно размирно място.

    03:22 07.10.2026

  • 2 Тръмп:

    0 0 Отговор
    Аз съм на всяка гозба мирудия.

    04:08 07.10.2026

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