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Тръмп: САЩ не се нуждаят от иранския петрол
  Тема: Иранската криза

Тръмп: САЩ не се нуждаят от иранския петрол

7 Октомври, 2026 03:35 384 0

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Американският президент заяви, че Военноморските сили на САЩ контролират Ормузкия проток и че Иран няма да получи ядрено оръжие.

Тръмп: САЩ не се нуждаят от иранския петрол - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати не се нуждаят от иранския петрол, заяви американският президент Доналд Тръмп по време на реч в Балтимор, щата Мериленд. Той каза, че Ормузкият проток е изцяло под контрола на Военноморските сили на САЩ и че американската страна осигурява износа на петрол през стратегическия воден път.

„С други думи, Ормузкият проток принадлежи на американските ВМС и на САЩ. Ето на кого принадлежи и така стоят нещата в момента“, каза Тръмп. След това добави: „На нас обаче не ни е нужен техният петрол. Техният петрол е нужен на други, много нужен. Но ние осигуряваме износа му и го правим на рекордни нива.“

Тръмп обяви, че въпросът с ядреното оръжие е решен

Американският президент заяви още, че Вашингтон няма да допусне Иран да се сдобие с ядрено оръжие. По думите му тази цел вече е фактически постигната.

„Това никога няма да се случи, никога няма да се случи. Този въпрос вече е решен“, заяви Тръмп.

Изказването беше направено по време на събитие, посветено на инвестиция на американската военна технологична компания Anduril в района на Балтимор. Асошиейтед прес съобщи, че проектът е на стойност 3,7 млрд. долара и предвижда производство на компоненти за ядрени подводници. Речта се проведе на фона на продължаващия конфликт между САЩ и Иран и на високите цени на горивата в Съединените щати.

Тръмп представи контрола върху Ормузкия проток като американски военен факт, докато обсъждаше движението на петролните танкери и блокадата срещу Иран. Фокс нюз публикува откъс от речта, в който президентът говори за „стена от стомана“ около протока и за американския контрол над него.

Източници: apnews.com, foxnews.com


САЩ
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