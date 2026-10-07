Тръмп обяви нова корабостроителница за 6,6 млрд. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви проекта за нова корабостроителница в Спарoуз Пойнт, Мериленд, която според него ще бъде най-голямото ново подобно предприятие в страната от Втората световна война насам. Съоръжението Arsenal-2 се разработва от Anduril Industries и е предназначено за производство на компоненти за атомните подводници от клас Virginia.

„Работниците от Балтимор и тази корабостроителница в Спарoуз Пойнт са част от индустриалната мощ на Америка вече повече от 100 години“, заяви Тръмп по време на събитието. Президентът представи проекта като част от усилията на Вашингтон да увеличи производствения капацитет на американската корабостроителна индустрия.

Инвестицията достига 6,6 млрд. долара

Anduril планира да вложи 3,7 млрд. долара собствени средства в изграждането на предприятието, оборудването му и подготовката на работната сила. Отделно ВМС на САЩ са предоставили на компанията договор на стойност до 2,9 млрд. долара. Плащанията по него са обвързани с постигнати производствени резултати, а договорът е за изработката на подводни компоненти, а не за самото строителство на комплекса.

Тръмп заяви, че американските данъкоплатци ще получат 40-процентен дял в новата корабостроителница. Не са оповестени подробности как ще бъде структуриран този дял и дали става дума за пряко акционерно участие, право върху бъдещи приходи или друг финансов механизъм.

Първите производства са за подводници Virginia

Първоначално Arsenal-2 ще произвежда торпедни тръби и други критични компоненти. Впоследствие Anduril планира да изработва по-големи модули, включително носови и кърмови секции на подводници. Компанията няма да сглобява цели подводници. Окончателното производство, изпитанията и предаването на корабите ще останат в ръцете на General Dynamics Electric Boat и Newport News Shipbuilding, които в момента изграждат подводниците от клас Virginia.

Според Anduril комплексът ще бъде с площ над 2 млн. квадратни фута, или около 186 000 квадратни метра. Очаква се предприятието да създаде около 3100 преки работни места и да подпомогне още над 11 000 непреки. Назначаването на служители трябва да започне през 2029 г., а началото на производството е планирано за 2030 г.

Строителството следва регулаторни разрешения

Новото предприятие ще бъде разположено в Tradepoint Atlantic върху територията на бившия комплекс Bethlehem Steel. Стоманодобивният завод в Спарoуз Пойнт е затворен през 2012 г., а теренът впоследствие е преустроен в индустриален и логистичен център.

Въпреки че събитието беше представено като начало на строителството, специализираното издание WorkBoat посочва, че разрешителните процедури трябва да започнат първо, а същинските строителни дейности ще последват след регулаторните одобрения. Anduril вече е започнала прототипиране на торпедни тръби в Калифорния, преди производството да бъде прехвърлено в Мериленд.

Проектът е насочен към увеличаване на капацитета на американската подводна индустрия. Според представител на администрацията Arsenal-2 може да добави около 9 млн. работни часа годишно, което би представлявало приблизително 15% увеличение за програмата Virginia.

Източници: apnews.com, news.usni.org, washingtonpost.com