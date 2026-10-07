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АдГ заменя идеята за излизане от ЕС с план за реформи

АдГ заменя идеята за излизане от ЕС с план за реформи

7 Октомври, 2026 03:54 429 6

  • алтернатива за германия-
  • европейски съюз-
  • еврозона-
  • германия

Германската партия предлага по-свободен съюз на суверенни държави и ограничаване на правомощията на Европейската централна банка.

АдГ заменя идеята за излизане от ЕС с план за реформи - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Алтернатива за Германия“ обсъжда отказ от досегашното си искане Германия да напусне Европейския съюз и еврозоната. Вместо това партията предлага цялостно преструктуриране на двете институции, става ясно от вътрешен стратегически документ, за който съобщават германският Welt и Ройтерс.

Документът е подготвен от депутати на АдГ в Европейския парламент, Бундестага и парламентите на германските провинции. Той е обсъден на среща в края на септември, но публикуваните данни не показват партията да е приела официално нова основна програма.

По-свободна еврозона и повече национални правомощия

Според предложенията еврозоната трябва да бъде превърната в по-свободен съюз на суверенни държави. Страните ще носят по-голяма отговорност за собствените си дългове, а възможностите на Европейската централна банка да се намесва ще бъдат ограничени.

АдГ предлага ЕС да се съсредоточи основно върху вътрешния пазар, защитата на външните граници, сигурността и отделни технологични проекти. Партията иска и възможност за национални изключения в миграционната, социалната и финансовата политика.

Сред предложенията е и промяна в начина на формиране на Европейския парламент. Вместо депутатите да бъдат избирани пряко, те трябва да бъдат делегирани от националните парламенти.

Референдум при провал на промените

В документа е записано, че ако реформите не бъдат осъществени, германските граждани трябва да определят „бъдещия европейски и паричен курс на Германия“ чрез референдум. Така партията запазва възможността за излизане от европейските структури като следваща стъпка, но я поставя след неуспешен опит за промяна отвътре.

Председателят на делегацията на АдГ в Европейския парламент Рене Ауст заявява, че документът показва „проевропейската насоченост“ на партията. По думите му АдГ иска сътрудничество със съседните държави, запазване на свободното движение на стоки и хора и обща защита на външните граници.

Депутатът Петер Берингер представя предложението по различен начин. Според него то не е промяна на курса, а план за прилагане на досегашните позиции на партията.

Разминаване с досегашната програма

В програмата на АдГ за парламентарните избори през 2025 г. е записано, че Германия трябва да напусне евросистемата, а при невъзможност за осъществяване на ключови реформи партията ще настоява и за излизане от ЕС. През август 2026 г. лидерът на АдГ Алис Вайдел заяви, че Германия трябва да проведе кампания за напускане на еврозоната.

Новото предложение идва на фона на нарастваща подкрепа за партията. Според публикувани в началото на октомври социологически данни АдГ достига около 30 процента и изпреварва консервативния блок ХДС/ХСС. На провинциални избори през септември партията спечели първо място в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания.

Източници: welt.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реформите идват

    1 2 Отговор
    С войната им с Русия!!! АзГ са единствената умна и народна партия в Германия! Останалите са изтрещели ненормалници. Готвят страната за директна война с Русия! И такъв съюз на урсула не е съюз. Това е диктатура и то налагана от НЕизбирани на страните членки. Няма нищо общо с договорите, подписани от страните. И урсулите го превърнаха в нато -2... Готвят ЕС за война. Ама какви са те? Уж само икономически съюз?

    04:00 07.10.2026

  • 2 АдГ

    3 0 Отговор
    Ще работъм за провала на ЕС отвътре.

    Коментиран от #4

    04:13 07.10.2026

  • 3 мнение

    1 2 Отговор
    Работят срещу Европа. Всички страни от “бившия” Източен блок работят за комунистическото движение.

    04:23 07.10.2026

  • 4 Това е най-доброто

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "АдГ":

    Което могат да направят. Този съюз не е това, за което сме се подписали.

    04:41 07.10.2026

  • 5 И тея се отметнаха

    1 0 Отговор
    Не щат БРИКС. Искат да прелапкат парите на ЕС.

    04:48 07.10.2026

  • 6 Светнаха се, че щом Раша я тръшна чумата

    1 0 Отговор
    По-добре да се дистанцират от нея.

    04:50 07.10.2026

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