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Тръмп: Урегулирането на войната в Украйна наближава
  Тема: Украйна

Тръмп: Урегулирането на войната в Украйна наближава

7 Октомври, 2026 03:39 448 0

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  • мирни преговори

Американският президент заяви, че конфликтът ще приключи скоро, но не посочи конкретен срок или параметри на бъдещо споразумение.

Тръмп: Урегулирането на войната в Украйна наближава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че уреждането на войната между Русия и Украйна се приближава, макар това да не изглежда очевидно. Той направи изказването си по време на реч в Балтимор, щата Мериленд.

„Искайте да вярвате или не, но това действително се приближава. Въпреки че не изглежда така“, каза Тръмп.

Американският президент призна, че конфликтът все още не е приключил, но увери, че работи за прекратяването му.

„Все още не сме сложили край на войната между Русия и Украйна. Работя по това. Мислех, че за мен ще бъде най-лесната, защото сложих край на осем войни. И тази също ще приключи достатъчно скоро“, заяви Тръмп.

Без конкретен срок за споразумение

Тръмп не посочи срок за постигане на договореност между Москва и Киев, нито представи подробности за възможните условия на бъдещо мирно споразумение. От думите му не става ясно и дали има нов пробив в разговорите между двете страни.

Това е поредното изявление на американския президент, в което той изразява увереност, че краят на войната е близо. През юли Тръмп каза, че решаването на конфликта се приближава „повече, отколкото хората осъзнават“, след разговори с руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

На 22 септември, по време на среща със Зеленски в рамките на Общото събрание на ООН, Тръмп заяви, че двамата трябва да намерят решение и че според него това ще се случи. Тогава той каза също, че разговаря по темата и с Путин.

Дипломатическите усилия продължават

Заявленията на Тръмп идват на фона на продължаващите дипломатически контакти между Вашингтон, Москва и Киев. Американският президент представя собствената си роля като посредническа и многократно заявява, че иска войната да приключи възможно най-скоро.

Засега обаче няма обявено окончателно споразумение или потвърден график за прекратяване на бойните действия. Следващите стъпки зависят от позициите на Русия и Украйна и от това дали ще бъде постигнато съгласие по ключовите въпроси на евентуален мирен договор.

Източници: investing.com, reutersconnect.com


Украйна
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