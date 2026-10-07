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Генщабът на Украйна отчете 172 бойни сблъсъка за деня
  Тема: Украйна

Генщабът на Украйна отчете 172 бойни сблъсъка за деня

7 Октомври, 2026 03:49 389 0

  • украйна-
  • русия-
  • генерален щаб-
  • покровско направление-
  • бойни сблъсъци

Най-много атаки са регистрирани на Покровското направление. Украинската страна съобщава и за близо 5900 атаки с дронове камикадзе.

Генщабът на Украйна отчете 172 бойни сблъсъка за деня - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи за 172 бойни сблъсъка по фронта от началото на 6 октомври. Най-интензивни са били боевете на Покровското направление, където са регистрирани 23 атаки.

„Общо от началото на това денонощие са се случили 172 бойни сблъсъка“, се посочва в обобщението на украинския Генерален щаб, цитирано от „Украинската правда“. Данните са представени към 22:00 часа.

Близо 5900 атаки с дронове

Според Генералния щаб руските сили са нанесли 62 авиационни удара и са използвали 190 управляеми авиационни бомби. Отчетени са и 5898 атаки с дронове камикадзе.

Украинската страна съобщава още за 1532 обстрела по населени места и позиции на украинските войски.

Щурмовете по направления

На Южнослабожанското направление са регистрирани 9 руски щурма, на Купянското – 1, а на Лиманското – 4. На Краматорското направление са отчетени 2 атаки, а на Константиновското – 13.

След Покровското направление най-много щурмови действия са посочени на Гуляйполското направление – 11. На Ореховското е регистриран 1 щурм.

Съобщението отразява данните на украинското военно командване за бойната активност през денонощието. В него не се посочват конкретни промени в контрола върху населени места или потвърдени териториални придвижвания.


Украйна
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