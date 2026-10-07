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Три руски Ту-160 са излетели, предупредиха ВВС на Украйна
  Тема: Украйна

Три руски Ту-160 са излетели, предупредиха ВВС на Украйна

7 Октомври, 2026 03:46 488 1

  • ту-160-
  • въздушна тревога-
  • русия-
  • украйна-
  • крилати ракети

Украинските военни очакваха евентуално навлизане на крилати ракети във въздушното пространство след 03:00 часа.

Три руски Ту-160 са излетели, предупредиха ВВС на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ВВС на Украйна предупредиха за излитането на три руски стратегически бомбардировача Ту-160 от летището „Белая“. Самолетите са носители на крилати ракети, съобщиха украинските военни.

„Зафиксирано е излитането на 3 самолета Ту-160 от летище „Белая“, се посочва в предупреждението на ВВС на Украйна. Военните уточниха, че при изстрелване на ракети навлизането им във въздушното пространство на Украйна се очаква ориентировъчно след 03:00 часа.

Населението беше призовано да не пренебрегва сигналите за въздушна тревога и да се намира в укрития. В съобщението не се посочва дали от самолетите вече са изстреляни ракети.

Предупреждението последва изявление на Зеленски

По-рано през деня президентът Володимир Зеленски заяви, че украинското разузнаване разполага с информация за подготовка на масиран руски удар. Двете съобщения са публикувани в рамките на 6 октомври, но към момента на предупреждението за излитането не беше съобщено за потвърден ракетен пуск.

Ту-160 е стратегически бомбардировач-ракетоносец, използван от руските въоръжени сили за носене на крилати ракети. Украинските военни не посочиха допълнителни подробности за маршрута на самолетите или за конкретни цели.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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  • 1 ТУ-160 са от

    2 0 Отговор
    Т.н. "стратегически самолети"! Носители и на ядрено оръжие! Ако ги използват с конвенционално, е само тренировка, за съвсем друг режим!

    03:51 07.10.2026

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