САЩ призоваха гражданите си да напуснат Русия заради чумата

Съединените щати призоваха гражданите си, които се намират в Русия, незабавно да напуснат страната заради съобщения за вероятна белодробна чума в Иркутска област. Предупреждението е отправено от посолството на САЩ в Москва, което подчерта, че възможностите на американското правителство да оказва помощ на свои граждани са силно ограничени, особено извън столицата.

„На посолството на САЩ са известни съобщенията в медиите от Иркутска област за предполагаема белодробна чума, довела до смъртта на човек, както и за свързаните с това карантинни мерки и затваряне на болници в Иркутск“, се посочва в предупреждението.

Държавният департамент запазва четвъртото, най-високо ниво на предупреждение за пътувания до Русия – „Не пътувайте“. Американските граждани, които вече са в страната, са призовани да я напуснат, а на планиращите пътуване е препоръчано да се откажат от него. На тези, които не последват съвета, е напомнено да имат собствен план за евакуация, който да не зависи от помощта на американското правителство.

Смъртта на лаборантка предизвика тревога

Случаят е свързан със смъртта на 28-годишната Даря Шипилова, лаборантка в Иркутския научноизследователски противочумен институт. Според разпространената версия на 25 септември тя вероятно е счупила на работното си място епруветка с причинителя на белодробна чума.

На 29 септември Шипилова е била приета в болница със симптоми на тежка пневмония. Тя е починала на 2 октомври в районната болница в Шелехов. След смъртта ѝ в региона са въведени карантинни мерки, а на 3 октомври лечебни заведения в Иркутск са преминали в закрит режим. Почти 200 души, които са могли да бъдат в контакт с нея, са били изолирани.

Москва отрича потвърдена чума

Руските власти не са потвърдили публично, че смъртта е причинена от белодробна чума. Роспотребнадзор е посочил пневмония с неустановена причина, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призова населението да не вярва на слухове.

Европейски медии съобщиха, че в региона са били въведени ограничения в няколко лечебни заведения. На фона на противоречивите данни Световната здравна организация е потвърдила, че е получила информация от руските власти за инцидента и оценява риска от разпространение на заболяването. Потвърждение за широка епидемия не е обявено публично.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил помощ на Русия във връзка със случая. Държавният секретар Марко Рубио е призовал Москва да предостави повече информация за смъртта на лаборантката и за предприетите санитарни мерки.

Източници: pravda.com.ua, amp.dw.com, ru.euronews.com