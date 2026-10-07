Вашингтон предупредил Рияд за растящата заплаха от хуситите

Вашингтон е предупреждавал Саудитска Арабия в продължение на няколко месеца за нарастващата заплаха от йеменското движение „Ансар Аллах“, известно като хуситите. Американски военни и разузнавателни служби са информирали Рияд за подготовката и възможностите на групировката, съобщава The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според изданието американските власти са дали да се разбере, че САЩ няма сами да нанасят въздушни удари по позиции на хуситите. Вашингтон обаче продължава да подпомага Саудитска Арабия с разузнавателни данни и информация за определяне на цели.

„САЩ засега няма да предприемат преки бойни действия“, е заявил американски представител, цитиран от Axios. По данни на медията американските военни са предоставили на саудитската страна информация за повече от 200 цели на хуситите през последните две седмици.

Рияд настоява за американски въздушни удари

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е настоявал пред президента Доналд Тръмп Вашингтон да предприеме военни действия срещу хуситите, съобщи по-рано CBS News, позовавайки се на източници, запознати с разговорите. Тръмп засега е отказал да включи американските въоръжени сили в бойни действия и е предложил подкрепа с разузнаване и данни за целите.

Саудитска Арабия и силите на международно признатото йеменско правителство подготвят контранастъпление в близките дни. Целта е хуситите да бъдат изтласкани от райони по крайбрежието на Червено море, които дават контрол върху протока Баб ел Мандеб.

Борбата е за контрола над Баб ел Мандеб

Хуситите засилиха присъствието си в югозападната част на Йемен, като превзеха пристанищния град Моха и стратегически острови около протока. Районът е ключов за международната търговия и за износа на саудитски петрол.

Според Axios през последните седмици хуситите са увеличили ракетните и дроновите атаки срещу Саудитска Арабия. Саудитските сили са отговорили с въздушни удари по позиции на движението, но Вашингтон не е участвал пряко в тях.

Пред Associated Press представител на политическото бюро на хуситите заяви, че групировката не възнамерява да атакува американски кораби в Червено море, но ще продължи действията си срещу Саудитска Арабия. По думите му движението е готово за по-широк конфликт, ако други държави се включат на страната на Рияд.

Американски представители не изключват промяна на позицията, ако саудитската операция срещу хуситите се сблъска със сериозни проблеми. Засега Вашингтон се стреми да подпомага Рияд, без да се включва пряко в нова военна кампания в Йемен.

Източници: axios.com, cbsnews.com, apnews.com