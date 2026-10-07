Организацията на обединените нации ще подкрепи всяко споразумение между Русия и Украйна, което засяга гражданското корабоплаване и износа на зърно през Черно море. Това е заявил заместник-говорителят на генералния секретар на ООН Фархан Хак пред „Известия“.

„Готови сме да подкрепим всяко предложение, по което Руската федерация и Украйна постигнат съгласие“, е казал Хак.

Изявлението не означава, че вече е постигната договореност между Москва и Киев. Не е обявен и конкретен механизъм за възобновяване на безопасното корабоплаване или за организиране на износа на зърно.

Темата е била споменавана, но не е обсъждана пряко

Първият заместник-председател на комисията по международни въпроси на Съвета на федерацията Григорий Карасин е заявил пред изданието, че въпросът за примирие в акваторията на Черно море е бил споменаван в разговори по време на визитата на руския външен министър Сергей Лавров в Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

По думите му темата „е била споменавана в някои разговори, но не е била обсъждана пряко“. Карасин е определил сключването на мирна сделка като необходимо, защото това би създало атмосфера на относително спокойствие и доверие.

Сенаторът обаче твърди, че в момента няма условия за постигане на споразумение. Като причини той посочва публичните изяви на украинското ръководство, участието на страни от НАТО и това, което определя като неверни твърдения.

Предишната зърнена инициатива изтече през 2023 г.

ООН вече участваше в договореност за безопасен износ на украинско зърно по море. Черноморската зърнена инициатива беше подписана през юли 2022 г. с участието на Русия, Украйна, Турция и ООН и предвиждаше коридор за търговски кораби от украински пристанища.

Инициативата не беше подновена след изтичането на последния ѝ срок на 17 юли 2023 г. Оттогава възобновяването на подобна договореност периодично се обсъжда, но към момента няма съобщение за ново подписано споразумение или за определен срок за преговори.

Източници: news.rambler.ru, gazeta.ru, un.org