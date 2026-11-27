Русия, Китай и САЩ биха могли да открият съвместен център за данни след две до три години. Идеята беше представена от специалния представител на руския президент и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев в кулоарите на конференцията AI Journey 2026.

„Това може да изглежда предварително в момента, но наистина си представям свят, в който след две до три години Русия, САЩ и Китай ще имат съвместен център за данни, включително такъв, който използва евтините енергийни ресурси на Русия“, заяви Дмитриев. Той определи подобен проект като един от възможните примери за сътрудничество между трите държави.

В изказването си Дмитриев не посочи конкретно място за изграждането на съоръжението, неговия капацитет, необходимите инвестиции или компании, които биха участвали. Не беше съобщено и за подписано споразумение, което да поставя началото на такъв проект.

Идеята идва след срещата в Шънджън

Дмитриев свърза предложението с тристранната среща между руския президент Владимир Путин, китайския президент Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп, проведена в Шънджън в рамките на срещата на върха на икономическите лидери на АТИС на 18 и 19 ноември.

Според него разговорите са дали възможност да бъде оценено лидерството на Русия, Китай и САЩ в различни области, „особено в индустрията за изкуствен интелект“. Срещата беше първата тристранна среща между лидерите на трите ядрени сили.

Форумът на АТИС събра представители на 21 икономики от Азиатско-тихоокеанския регион. По време на китайското домакинство изкуственият интелект и цифровата икономика бяха сред сферите, за които Пекин търсеше общи насоки и практически проекти. Според „Ченъл нюз Ейша“ около половината от близо 50 икономически и търговски резултата, отчетени през годината на китайското председателство, са били свързани с цифровата търговия и изкуствения интелект.

Проектът остава на ниво предложение

Заявлението на Дмитриев очертава възможна посока за технологическо и енергийно сътрудничество, но не съдържа конкретен план за изпълнение. За реализацията на подобен център биха били необходими договорености между трите държави, инвестиционни решения и уточняване на правилата за достъп до инфраструктурата и данните.

Засега публично е известен единствено хоризонтът от две до три години, посочен от Дмитриев, както и идеята част от енергийните нужди на центъра да бъдат покривани чрез руски ресурси. Не е ясно дали предложението е обсъждано официално от американската или китайската страна.

Източници: focus-news.net, channelnewsasia.com, apnews.com