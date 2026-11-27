Случаите на руски саботаж в Европа са се увеличили с 16% през 12-те месеца до септември 2026 г. Това показва доклад на Международния институт за стратегически изследвания, цитиран от агенция „Ройтерс“. Увеличението е регистрирано на фона на по-сложни операции и нарастваща употреба на взривни вещества.

Според анализа повечето действия все още се извършват от слабо подготвени новобранци. Наред с тях обаче се оформя група полуквалифицирани изпълнители, които използват самоделни взривни устройства с таймери и дистанционни детонатори.

Още новини от Украйна

„Арестите отстраняват посредниците, но е малко вероятно да възпрат руските разузнавателни служби, които ги ръководят“, се посочва в доклада на IISS.

Институтът очаква Германия и Полша да останат най-често атакуваните държави. Причината е значението на техните транспортни, логистични и индустриални мрежи за доставките на военна помощ за Украйна.

Критичната инфраструктура е основна мишена

Повече от половината регистрирани инциденти между октомври 2025 г. и септември 2026 г. са били насочени срещу критична инфраструктура. Военно-промишленият сектор заема 28% от случаите, транспортът – 22%, а енергетиката – 7%. В същото време употребата на палежи и взривни вещества приблизително се е удвоила.

Като пример „Ройтерс“ посочва случая от 4 август на летището в Лайпциг. Там е открит дрон с експлозиви край украински товарен самолет „Антонов“, използван за военни доставки. След временното спиране на работата на летището разследващите са заподозрели, че втори дрон е бил въвлечен в сблъсък с товарен самолет на DHL.

Русия отхвърля обвиненията на западни правителства и разузнавателни служби, че стои зад кампания от саботажи, кибератаки и действия с дронове в Европа.

Германия, Франция и Полша засилват защитата

На 19 ноември Германия, Франция и Полша договориха по-тясно сътрудничество за устойчивостта на транспортната инфраструктура. Транспортните министри на трите държави обсъдиха защита на летища, пристанища, логистични центрове и ключови сухопътни маршрути.

Сред разглежданите мерки е обща инициатива за откриване на дронове в рамките на контрола на въздушното движение. Тя е свързана както с риска от саботажи, така и с нарушенията на сателитната навигация.

Темата за сигурността остава чувствителна и за германското общество. Според проучване, публикувано през ноември, 82% от германците определят Русия като военна заплаха. Докладът на IISS обаче оценява, че досегашните мерки са затруднили отделни операции, без да са доказали траен възпиращ ефект върху руските служби.

Източници: focus-news.net, investing.com