Във връзка с острите критики към неговите благосклонни изявления по отношение на руския президент Владимир Путин, президентът на САЩ Доналд Тръмп поясни позицията си и призова Москва да прекрати войната срещу Украйна. "Заех много твърда позиция спрямо Русия, но искам да сключа сделка", заяви той пред журналисти.

Наричането на Путин "приятел" било част от прагматична преговорна тактика, каза още Тръмп и изтъкна, че личните отношения играят ключова роля в ситуация, в която преговорите между Русия и Украйна за приключване на войната са стигнали до задънена улица.

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Тръмп призова Путин да прекрати "всяка военна агресия в Европа"

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп съобщи, че в хода на неотдавнашните преговори с Путин в Китай той настойчиво е призовал руския лидер да прекрати всяка военна агресия в Европа и да създаде условия за мирно уреждане на конфликта. "Изразходвах много време да обсъждам това, че бих искал да видя прекратяване от страна на президента Путин на всяка военна агресия против територия в Европа."

Тръмп изрази и надежда, че между Русия и Украйна бързо ще бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната. По неговите думи, има добри шансове да се сложи край на това "абсолютно кърваво клане", което всеки месец отнася хиляди животи.

Зеленски: Путин донесе фашизма в XXI век

Междувременно президентът на Украйна Володимир Зеленски отново разкритикува остро думите на Тръмп за "приятеля" Путин. "Разбира се, това е работа на президента на Съединените щати, но е странно... Той е агресор и убиец. Той донесе фашизма в XXI век. Той не може да бъде приятел, просто не може. Това е като да кажеш за Хитлер по време на Втората световна война, че е добър приятел", каза Зеленски пред ВВС.

Тръмп нарече Путин "приятел" по време на тристранната среща с него и китайския лидер Си Дзинпин в Шънджън. След това го нарече така още веднъж в социалната мрежа Truth Social, публикувайки кадър на тяхното ръкостискане.

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