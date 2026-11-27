В украинския парламент съществува специална разследваща комисия, чиято задача е да проверява как страната се е подготвила за зимата на фона на продължаващите руски въздушни удари, информира германската обществена телевизия АРД. Комисията е подкрепена от всички парламентарно представени сили.

Преди няколко седмици членове на комисията посетиха електрически подстанции в региона на Киев. Целта: да огледат стоманобетонните покривни конструкции, които трябва да предпазват съоръженията от въздушни удари.

На 24 от общо 27 обекта липсват защитни съоръжения

"Бяхме шокирани от това, което открихме – само основи. Работата по изграждането на защитните съоръжения изобщо не беше започнала", казва Леся Забуранна, депутатка от партията на президента Зеленски.

Такава е била ситуацията в 24 от 27-те подстанции - само в три планираните защитни съоръжения са били изградени в срок. Това се случва в момент, когато цялата страна е изправена пред недостиг на електроенергия вследствие на руските атаки. Те оставят милиони домакинства без ток за по няколко часа всеки ден.

Разследващата комисия е проверила фирмите изпълнители, които вече са получили половината от общата стойност на договорите под формата на авансово плащане. "Установихме, че те нямат съответния опит, необходимото оборудване и техническата експертиза, необходими за тази дейност", посочва Забуранна, цитирана от АРД.

Поради извънредната ситуация е била заобиколена стандартната процедура за провеждане на търгове при възлагането на договорите: "Споразуменията бяха подписани директно", казва народната представителка и допълва, че средствата, получени от тези компании, идват от източници, включващи и финансовия инструмент на ЕС "Механизъм за Украйна".

Дали са били фактурирани завишени цени?

Има ли корупция в този случай? Това трябва да разследват правоохранителните органи, казва Забуранна. Според информация на "Украинска правда" собствениците на фирмите вече са били обект на разследвания от антикорупционните органи. А при поне един от замесените предприемачи вече е било извършено претърсване на жилището.

Подозрения за корупция има не само във връзка със защитата на подстанциите. Журналисти и активисти наскоро публикуваха разследвания за региона Запорожие, сред които и за изграждането на подземни училища. От тях става ясно, че не е изключено изпълнителите да са фактурирали труд на завишени цени. По тези проекти също са постъпили средства от ЕС, посочва германската обществена медия.

Голяма част от средствата се използва по предназначение

Юрий Николов от антикорупционния проект "Нашите пари" казва: "Непрекъснато пишем за различни строителни проекти, включително и за такива, които се съфинансират от ЕС. Понякога получавам обратна връзка, че ЕС е принудил някого да занижи цените в офертата. Това обаче не се случва често и не се оповестява публично."

През текущата година обаче ЕС извършва значително по-активен контрол, отбелязва Николов. Според депутатката Леся Забуранна скандалите показват също, че контролът функционира: "Фактът, че корупцията се разкрива, говори ясно за това, че нашата система за борба срещу корупцията работи. Преди подобни неща просто се прикриваха. Страната се е променила към по-добро в това отношение."

Голяма част от средствата, отпускани за помощ на Украйна, стигат там, където трябва, подчертава още тя пред АРД.

Източник: www.dw.com