Хусите укрепват позициите си по крайбрежието на Червено море и около протока Баб ел-Мандеб, след като подкрепяните от Саудитска Арабия йеменски правителствени сили се оттеглиха от района, за да защитят Аден. Отстъплението, обявено на 15 ноември, е сериозен неуспех за контранастъплението срещу движението, започнало през октомври.

Ройтерс съобщи, че изтеглянето е било предприето, за да не бъдат обкръжени правителствените части и за да се укрепят позициите около Аден. Силите са се прегрупирали южно от град Дубаб, но продължават да се опитват да изтласкат хусите от части от крайбрежието. Според агенцията настъплението на хусите е засилило натиска и върху обсадения Таиз, третия по големина град в Йемен.

Аден се превръща в следващата цел

Подкрепяните от Саудитска Арабия формирования са изпратили допълнителни войски и техника в района Тур ал-Баха, който се намира на около 85 километра от Аден. Според Асошиейтед прес районът се смята за първа линия на отбраната на южния пристанищен град.

Таиз остава един от най-тежките фронтове. Ройтерс съобщава, че градът е под обсада, хуманитарните доставки не могат да влизат, а цивилните трудно могат да напускат района. Около 300 000 души са били разселени от последните сражения в Йемен, като приблизително половината от тях се намират в района на Таиз.

„Не виждам изход, освен ако Съединените щати не се съгласят да осигурят пряка въздушна подкрепа“, заяви пред „Атлантик“ Надуа ал-Даусари, сътрудник на Института за Близкия изток. Вашингтон досега е предоставял разузнавателна и планова подкрепа на саудитската операция, но не е предприел директни удари срещу хусите, съобщава Асошиейтед прес.

Ударите стигнаха до Рияд

Паралелно с настъплението в Йемен хусите засилиха ракетните и безпилотните атаки срещу Саудитска Арабия. При удар по летището „Крал Халид“ в Рияд през октомври са загинали най-малко 13 души, а над 300 са били ранени, съобщи Асошиейтед прес. Агенцията уточни, че саудитските власти са започнали разследване защо системите за противовъздушна отбрана не са успели да спрат атаката.

В отделен материал „Атлантик“ посочва по-висок брой на жертвите — най-малко 14 загинали. Разликата не е изяснена публично, а саудитските власти не са публикували единна подробна равносметка, която да разреши несъответствието.

След атаките летището в Рияд е останало затворено, а полетите са били сериозно ограничени. Ройтерс съобщи и за атаки срещу саудитски петролни съоръжения. Така конфликтът вече засяга не само фронтовете в Йемен, но и въздушния транспорт, енергийната инфраструктура и международното корабоплаване.

Рискът за морския трафик

Баб ел-Мандеб свързва Червено море с Аденския залив и е един от ключовите маршрути за търговски и енергийни доставки между Азия и Европа. Контролът върху позиции около протока дава на хусите възможност да оказват натиск върху корабоплаването, дори без да прекъсват напълно движението на плавателните съдове.

Саудитските съюзници заявяват, че целта им е да си върнат загубените територии и да осигурят условия за примирие. Оттеглянето към Аден обаче показва, че непосредственият приоритет вече е защитата на южната столица на международно признатото йеменско правителство. Ако хусите запазят контрола си по крайбрежието и продължат натиска към Таиз, войната може да навлезе в нов етап с едновременно застрашени Аден, саудитските градове и един от най-важните морски маршрути в региона.

Източници: theatlantic.com, apnews.com, ca.marketscreener.com