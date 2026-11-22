Бахрейн предупреди гражданите и жителите си за потенциална заплаха, докато напрежението между Иран, Съединените щати и съюзниците им в Персийския залив продължава да се разраства. Министерството на вътрешните работи призова хората да запазят спокойствие, да се насочат към най-близкото безопасно място и да следват указанията по официалните канали.

По-късно бахрейнските власти съобщиха, че иранска атака е засегнала цивилен промишлен обект и е предизвикала пожар. Няма данни за ранени. Министерството не уточни какво оръжие е използвано и не посочи точния обект, но предупреждението беше отправено на фона на серия въздушни атаки срещу държави от Залива.

Иранската революционна гвардия заяви, че е извършила ракетна и безпилотна атака срещу американски военни позиции в Бахрейн. Твърдението не беше независимо потвърдено. Манама, която е домакин на Пети американски флот, посочва, че през последната седмица е прехванала няколко ирански въздушни атаки.

Ракета на хусите е прехваната над Саудитска Арабия

На същия фон водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е прехванала и унищожила балистична ракета, изстреляна от хусите към западната част на кралството. Съобщението беше направено от говорителя на коалицията генерал-майор Турки ал Малики. Не бяха посочени конкретната цел на ракетата, мястото на прехващането или данни за щети и пострадали.

По-рано през деня коалицията заяви, че е прехванала и унищожила и безпилотен апарат, насочен към района на Рияд. Саудитските съобщения не уточняват дали двата инцидента са част от една и съща атака.

Новите предупреждения и прехващания идват след поредица от взаимни удари. Хусите, които са подкрепяни от Иран, засилиха атаките си срещу саудитски цели, а коалицията предприе удари по позиции и инфраструктура на движението в Йемен. Саудитската страна заявява, че действията ѝ са насочени срещу ракетните и безпилотните способности на хусите, докато движението твърди, че отговаря на нападенията срещу контролирани от него райони.

Източници: reuters.com, streetinsider.com, timesofisrael.com