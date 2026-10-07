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Зеленски предупреди за руски масиран удар: „Защитете се“
  Тема: Украйна

Зеленски предупреди за руски масиран удар: „Защитете се“

7 Октомври, 2026 04:01 433 1

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • руски масиран удар-
  • ракетна опасност-
  • санкции

Украинският президент призова гражданите да реагират на сигналите за ракетна опасност и обяви нови санкции срещу доставките за руското оръжейно производство.

Зеленски предупреди за руски масиран удар: „Защитете се“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди за подготовка на руски масиран удар и призова гражданите да реагират на всеки сигнал за ракетна опасност. Той отправи апела в традиционното си вечерно видеообръщение, след като по-рано през деня предупреди за атаката в приложението Телеграм.

„Има актуализирана информация от разузнаването за руснаците, които подготвят масиран удар. Моля ви, моля ви - защитете се. Моля, реагирайте на сигнали за ракетна опасност“, каза Зеленски.

Украинският президент заяви, че службите и военновъздушните сили на страната са готови да реагират в рамките на възможностите, с които разполага украинската отбрана. Той не посочи кога се очаква ударът, нито кои райони могат да бъдат засегнати.

Зеленски поиска по-голяма подкрепа от партньорите

По думите на Зеленски защитата на Украйна зависи и от военната помощ, която партньорите могат да предоставят. Той посочи Съединените щати, Европа и други държави, разполагащи със средства за противовъздушна отбрана.

„Много е важно да има политическа воля за това, по-специално в САЩ, по-специално в Европа, по-специално у определени други партньори“, заяви украинският президент. Той добави, че защитата на човешкия живот трябва да бъде обща кауза.

Подготвят се нови санкции срещу руското производство

На заседание на Висшето командване е обсъден доклад на Главното разузнавателно управление за технологичните приоритети на Русия през тази и следващата година. В него са разгледани и доставките на ключови компоненти и оборудване, използвани за производството на руски оръжия.

Зеленски обяви, че по тази информация ще бъдат подготвени нови пакети от санкции. Предложенията ще бъдат внесени от Главното разузнавателно управление в Министерския съвет и в Съвета за национална сигурност и отбрана.

Украинските власти работят и за синхронизиране на собствените си санкции с тези на международните партньори. По време на заседанието са били представени и подробни доклади за възможностите на системите за радиоелектронна борба и използването им за защита на инфраструктурата.

Източници: dariknews.bg


Украйна
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  • 1 Зелио

    5 0 Отговор
    Аз, Илена и децата сме дълбоко в бункера... Лежим на едни чували със зелена хартия... Топло е, имаме храна и вода! А вие направете като нас или се защитете..."
    "Слава на покрайна"!

    04:04 07.10.2026

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