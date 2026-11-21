Новото предложение за бюджета на Европейския съюз е добра първа стъпка, но общата му стойност остава прекомерна, заяви германският канцлер Фридрих Мерц. Коментарът му дойде след предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за съкращения от 200 милиарда евро спрямо първоначалния проект на Европейската комисия.

Първоначалното предложение предвижда общ бюджет от 2 трилиона евро за многогодишния финансов период 2028-2034 г. Мерц, чиято страна оглавява групата на пестеливите държави в ЕС, предупреди, че дори след корекцията размерът остава твърде висок.

Германия настоява за промени в приходите

„Практически всички държави членки на ЕС трябва да вкарат ред в публичните си финанси. Повишение с повече от 40% на европейския бюджет изглежда несъвместимо с настоящия контекст“, заяви Мерц.

Германският канцлер заяви, че предложеното намаление не решава всички проблеми в бъдещата финансова рамка. По думите му дисбалансите в бюджета на ЕС ще се увеличават, ако не бъдат направени промени и в приходната част.

„Равномерното и справедливо разпределение на тежестта може да се постигне единствено чрез корекции в приходите“, каза Мерц.

Коща предложи и въвеждането на нов данък за технологичните гиганти като част от усилията за осигуряване на допълнителни средства за бюджета. Германският канцлер не коментира конкретно тази идея.

Берлин обвързва бюджета с подкрепата за Украйна

Мерц потвърди призива си бъдещият бюджет на ЕС да гарантира „непоклатимата и трайна подкрепа за Украйна“. Според него това трябва да стане с участието на всички 27 държави членки, а не чрез ангажимент само на част от тях.

Предложението на Коща предстои да бъде обсъдено от лидерите на ЕС на специална среща в Брюксел на 26 и 27 ноември. Разговорите трябва да очертаят възможен компромис между държавите, които настояват за по-ограничен бюджет, и страните, които искат запазване или разширяване на финансирането за европейските политики.

Окончателното споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 г. изисква съгласието на всички държави членки.

Източници: bta.bg, euronews.com