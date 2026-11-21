„Мога да гарантирам, че НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията на Полша“, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте във Варшава. Изявлението му дойде ден след като Полша съобщи, че въздушното ѝ пространство е било нарушено от три летящи обекта, за които се предполага, че са две ракети и дрон.

Полските власти посочиха, че обектите са навлезли на територията на страната по време на руска атака срещу Украйна. Засега те са описвани като вероятни ракети и безпилотен летателен апарат, а не като окончателно установени типове боеприпаси. Инцидентът е станал в момент, когато в Полша се провежда военно учение с участието на сили от „Коалицията на желаещите“ – група държави, подкрепящи Украйна.

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Полските власти заявиха, че съвпадението между нарушаването на въздушното пространство и учението не е случайно. Случаят повиши напрежението по източния фланг на НАТО, където и преди са регистрирани отклонявания на дронове във въздушното пространство на държави от Алианса.

НАТО подготвя корекции в отбраната

Рюте каза, че генерал Алексъс Гринкевич, който е главнокомандващ силите на НАТО в Европа, ще предприеме необходимото, за да бъдат идентифицирани заплахите за отбранителните и възпиращите способности на Алианса.

„Генерал Гринкевич ще направи всичко необходимо, за да идентифицира заплахите срещу средствата за отбрана и възпиране и ще приложи подходящите корекции“, допълни генералният секретар.

По този начин НАТО дава сигнал, че нарушаването на въздушното пространство на Полша се разглежда като въпрос, засягащ сигурността на целия Алианс. Рюте не посочи публично какви конкретни промени в разполагането на сили или в системите за противовъздушна отбрана могат да последват.

Случаят ще бъде обсъден в Брюксел

Среща на НАТО за обсъждане на нарушението на полското въздушно пространство е насрочена за понеделник, 23 ноември, в Брюксел. Очаква се съюзниците да разгледат данните за трите обекта и мерките за укрепване на сигурността по източния фланг.

Инцидентът се вписва в поредицата случаи, при които дронове са се отклонявали към въздушното пространство на държави от НАТО по време на войната в Украйна. Тези нарушения засилват опасенията, че бойните действия могат да доведат до по-широка ескалация извън украинската територия.

Източници: bta.bg, new.streetinsider.com, apnews.com