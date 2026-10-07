Киев е ударен с балистични ракети, има попадения в два района

Киев е бил атакуван с балистични ракети в нощта срещу 7 октомври. Регистрирани са попадения в Оболонския и Подолския район на украинската столица, съобщи кметът Виталий Кличко.

„В Оболонския район попадението е на територията на нежилищна застройка. В Подолския – в складови помещения. Екстрените служби се насочват към местата“, заяви Кличко. Към момента на съобщението няма данни за жертви или пострадали.

Въздушната тревога в Киев и в повечето области на Украйна е обявена в 03:09 часа заради заплаха от балистични удари. Малко след предупреждението за движение на ракети към столицата са чути серия от взривове. На местата на попаденията са изпратени аварийни екипи, които трябва да установят мащаба на щетите.

Девет руски бомбардировача са излетели

Преди ударите Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за излитането на девет носителя на крилати ракети от руски летища. Според съобщението три самолета Ту-160 са излетели от базата „Белая“, а шест Ту-95 – от летище „Оленегорск“ около 03:00 часа.

Първоначалната оценка на украинските военни е била, че при изстрелване крилатите ракети могат да навлязат във въздушното пространство на Украйна след 03:00 часа. По-късно прогнозираният прозорец е изместен за около 06:00 часа. Военните призоваха гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да остават в укрития.

На 6 октомври президентът Володимир Зеленски заяви, че украинското разузнаване разполага с информация за подготовка на масиран руски удар. В ранните часове на 7 октомври потвърдените данни за Киев се отнасят до попаденията в два нежилищни обекта и работата на екстрените служби на местата.

Източници: pravda.com.ua