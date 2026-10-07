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Киев е ударен с балистични ракети, има попадения в два района
  Тема: Украйна

Киев е ударен с балистични ракети, има попадения в два района

7 Октомври, 2026 04:36 684 13

  • киев-
  • балистични ракети-
  • виталий кличко-
  • украйна-
  • руски бомбардировачи

Виталий Кличко съобщи за удари по нежилищна застройка и складови помещения. Украинските ВВС предупредиха и за излитането на девет руски бомбардировача.

Киев е ударен с балистични ракети, има попадения в два района - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киев е бил атакуван с балистични ракети в нощта срещу 7 октомври. Регистрирани са попадения в Оболонския и Подолския район на украинската столица, съобщи кметът Виталий Кличко.

„В Оболонския район попадението е на територията на нежилищна застройка. В Подолския – в складови помещения. Екстрените служби се насочват към местата“, заяви Кличко. Към момента на съобщението няма данни за жертви или пострадали.

Въздушната тревога в Киев и в повечето области на Украйна е обявена в 03:09 часа заради заплаха от балистични удари. Малко след предупреждението за движение на ракети към столицата са чути серия от взривове. На местата на попаденията са изпратени аварийни екипи, които трябва да установят мащаба на щетите.

Девет руски бомбардировача са излетели

Преди ударите Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за излитането на девет носителя на крилати ракети от руски летища. Според съобщението три самолета Ту-160 са излетели от базата „Белая“, а шест Ту-95 – от летище „Оленегорск“ около 03:00 часа.

Първоначалната оценка на украинските военни е била, че при изстрелване крилатите ракети могат да навлязат във въздушното пространство на Украйна след 03:00 часа. По-късно прогнозираният прозорец е изместен за около 06:00 часа. Военните призоваха гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да остават в укрития.

На 6 октомври президентът Володимир Зеленски заяви, че украинското разузнаване разполага с информация за подготовка на масиран руски удар. В ранните часове на 7 октомври потвърдените данни за Киев се отнасят до попаденията в два нежилищни обекта и работата на екстрените служби на местата.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коментар

    8 13 Отговор
    В Москва и Санкт Петербург зимата ще бъде апокалиптична когато Украйна отговори огледално.

    Коментиран от #4

    04:46 07.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "Коментар":

    ШЕФА НА В И К КИЙВ ГЕРАСИМОВ
    ОЩЕ НЕ Е ПУСНАЛ ДНЕПЪР
    В КИЙВСКОТО МЕТРО :)
    .....
    ТОГАВА МЕЧТИТЕ ВИ ЩЕ СТАНАТ И МОКРИ:)

    04:50 07.10.2026

  • 5 хихи

    2 1 Отговор
    е верният отговор е-Be

    04:57 07.10.2026

  • 6 Мнение

    4 9 Отговор
    Скоро на агресора ще бъде припомнен третия закон на Нютон.

    04:58 07.10.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 11 Отговор
    НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ, ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ УТИЛИЗИРА ПИЯНИЦИТЕ НА ФРОНТА, А ТЕ БОМБАТ МИРНИ ЦЕЛИ ПО ГРАДОВЕТЕ И ТРЕПАТ БАБИ И ДЕЦА, НЕ ЗНАЯ КАК МИСЛЯТ ДА СПЕЧЕЛЯТ ВОЙНАТА ПО ТОЗИ НАЧИН, 3ТА ГОДИНА НЯМАТ ПРЕВЗЕТО СЕЛО!

    Коментиран от #10

    05:00 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    1 7 Отговор
    Няма край терора на кремль, демострация на тотално безсилие!

    05:01 07.10.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ТАЗИ НОЩ ПАК 15 РАКЕТОНОСЕЦА НА ВКС РФ
    ...
    В КИЙВ УНИАН ВАНГУВА БАНГАРАНГА:)


    .

    05:03 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ЗИП

    0 0 Отговор
    Това е подарък за рождения ден на Володя.Днес руският ВОДАЧ става на 74! :))

    06:07 07.10.2026

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