Украйна търси отговор на новата руска въздушна офанзива

Русия засилва въздушната си кампания срещу Украйна с реактивни дронове, които са по-бързи, летят на по-голяма височина и се оказват по-трудни за откриване и унищожаване от досегашните безпилотни апарати. По данни, цитирани от Atlantic Council, руската армия е използвала около 1500 такива дрона през юли, приблизително 2850 през август и около 3200 през септември. Основна мишена е Киев, където са атакувани граждански обекти и критична инфраструктура.

Разликата спрямо предишните атаки е и в продължителността им. Според анализа, представен от УНИАН, ударите вече не са ограничени само до нощните часове, а могат да продължават през целия ден. Това затруднява работата на училища, предприятия, магазини и обществения транспорт. Очакването е натискът да се увеличи с наближаването на зимата, когато сред възможните цели са енергийната, отоплителната и водоснабдителната инфраструктура.

Киев търси нови прехващачи

Украинската страна разработва собствени средства за прехват на реактивни дронове, но изграждането на такива системи, производството им в необходимите количества и разполагането им по маршрутите на атаките ще изискват месеци. Междувременно Киев разчита на изтребители с ракети „въздух-въздух“, оръдия и ограничен набор от наземни системи.

Според анализа на Atlantic Council само отбранителни мерки може да не са достатъчни, ако Русия продължи да увеличава производството и да използва масирани атаки за претоварване на украинската противовъздушна отбрана. Посочва се и необходимост от подкрепа за украинското производство на далекобойни оръжия и за нарушаване на руската инфраструктура за снабдяване, производство и изстрелване на дронове.

Радиоелектронната борба срещу балистични ракети

На този фон The Wall Street Journal описва друг украински подход. Според публикацията две руски балистични ракети, насочени към важен правителствен обект в Киев, са паднали в река Днепър, след като са били отклонени с радиосигнал. УНИАН свързва операцията с украинското подразделение за радиоелектронна борба „Нощен дозор“ и със системата Lima.

Командирът на подразделението с позивна „Алхимик“ твърди, че Lima може да излъчва сигнали на разстояние до почти 200 километра и да въздейства върху дронове, ракети и управляеми авиобомби. Украински офицери заявяват още, че системата може да неутрализира между 70 и 95 процента от радиоуправляемите дронове в зоната, в която работи. Тези оценки са твърдения на украински военни и производители, а не независимо потвърден общ показател за цялата украинска отбрана.

Електронната война обаче не се представя като пълен заместител на противоракетните системи Patriot. Според цитираните експерти тя е по-евтина и по-достъпна, но ефективността ѝ зависи от вида на ракетата, навигацията и конкретната обстановка. Развитието на системи с изкуствен интелект, оптични кабели и устойчиви на заглушаване сигнали допълнително усложнява надпреварата.

Рискът се пренася отвъд фронта

Анализаторът Мак Уилям Бишоп предупреждава, че войната става все по-опасна и рискът от ескалация се разпростира към Европа. В публикация на Rolling Stone се посочва, че руските удари срещу инфраструктура и населени места могат да оставят части от Украйна без отопление и електричество през зимата.

Президентът Володимир Зеленски заявява, че руската въздушна кампания е насочена към бойния дух, инфраструктурата и икономиката на страната. По думите му руският президент Владимир Путин е дал сигнал за премахване на ограниченията пред кампанията: „Сега няма никакви правила“. Според публикацията Украйна очаква и сериозен финансов натиск, като премиерът Сергей Корецки предупреждава за недостиг на финансиране от 27 милиарда долара до края на годината.

Източници: unian.net