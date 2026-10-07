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Украйна търси отговор на новата руска въздушна офанзива
  Тема: Украйна

Украйна търси отговор на новата руска въздушна офанзива

7 Октомври, 2026 04:47 661 6

  • украйна-
  • реактивни дронове-
  • радиоелектронна борба-
  • балистични ракети-
  • русия

Реактивни дронове увеличават натиска върху украинската противовъздушна отбрана, докато Киев разчита и на радиоелектронна борба срещу балистични ракети.

Украйна търси отговор на новата руска въздушна офанзива - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия засилва въздушната си кампания срещу Украйна с реактивни дронове, които са по-бързи, летят на по-голяма височина и се оказват по-трудни за откриване и унищожаване от досегашните безпилотни апарати. По данни, цитирани от Atlantic Council, руската армия е използвала около 1500 такива дрона през юли, приблизително 2850 през август и около 3200 през септември. Основна мишена е Киев, където са атакувани граждански обекти и критична инфраструктура.

Разликата спрямо предишните атаки е и в продължителността им. Според анализа, представен от УНИАН, ударите вече не са ограничени само до нощните часове, а могат да продължават през целия ден. Това затруднява работата на училища, предприятия, магазини и обществения транспорт. Очакването е натискът да се увеличи с наближаването на зимата, когато сред възможните цели са енергийната, отоплителната и водоснабдителната инфраструктура.

Киев търси нови прехващачи

Украинската страна разработва собствени средства за прехват на реактивни дронове, но изграждането на такива системи, производството им в необходимите количества и разполагането им по маршрутите на атаките ще изискват месеци. Междувременно Киев разчита на изтребители с ракети „въздух-въздух“, оръдия и ограничен набор от наземни системи.

Според анализа на Atlantic Council само отбранителни мерки може да не са достатъчни, ако Русия продължи да увеличава производството и да използва масирани атаки за претоварване на украинската противовъздушна отбрана. Посочва се и необходимост от подкрепа за украинското производство на далекобойни оръжия и за нарушаване на руската инфраструктура за снабдяване, производство и изстрелване на дронове.

Радиоелектронната борба срещу балистични ракети

На този фон The Wall Street Journal описва друг украински подход. Според публикацията две руски балистични ракети, насочени към важен правителствен обект в Киев, са паднали в река Днепър, след като са били отклонени с радиосигнал. УНИАН свързва операцията с украинското подразделение за радиоелектронна борба „Нощен дозор“ и със системата Lima.

Командирът на подразделението с позивна „Алхимик“ твърди, че Lima може да излъчва сигнали на разстояние до почти 200 километра и да въздейства върху дронове, ракети и управляеми авиобомби. Украински офицери заявяват още, че системата може да неутрализира между 70 и 95 процента от радиоуправляемите дронове в зоната, в която работи. Тези оценки са твърдения на украински военни и производители, а не независимо потвърден общ показател за цялата украинска отбрана.

Електронната война обаче не се представя като пълен заместител на противоракетните системи Patriot. Според цитираните експерти тя е по-евтина и по-достъпна, но ефективността ѝ зависи от вида на ракетата, навигацията и конкретната обстановка. Развитието на системи с изкуствен интелект, оптични кабели и устойчиви на заглушаване сигнали допълнително усложнява надпреварата.

Рискът се пренася отвъд фронта

Анализаторът Мак Уилям Бишоп предупреждава, че войната става все по-опасна и рискът от ескалация се разпростира към Европа. В публикация на Rolling Stone се посочва, че руските удари срещу инфраструктура и населени места могат да оставят части от Украйна без отопление и електричество през зимата.

Президентът Володимир Зеленски заявява, че руската въздушна кампания е насочена към бойния дух, инфраструктурата и икономиката на страната. По думите му руският президент Владимир Путин е дал сигнал за премахване на ограниченията пред кампанията: „Сега няма никакви правила“. Според публикацията Украйна очаква и сериозен финансов натиск, като премиерът Сергей Корецки предупреждава за недостиг на финансиране от 27 милиарда долара до края на годината.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    4 2 Отговор
    и верният отговор е-Бе
    Белият байряк

    04:55 07.10.2026

  • 2 Пърдящото дуло

    4 3 Отговор
    Киев скоро ще търси нови места за гробища и евросмоковете ще му пратят

    05:03 07.10.2026

  • 3 Прогноза

    2 7 Отговор
    Престъпниците в Кремъл скоро ще си получат отговора.

    Коментиран от #6

    05:07 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ТЪЛПТА ИЗВЕДЕ
    ОКЪРВАВЕНИЯ ПАН ЗЕЛЕНКО
    НА ПЛОЩАДА С ВИКОВЕ НА УКРАИНСКИ
    " УБИЙ ВЕЩИЦАТА"
    ......
    СНИМАШЕ СЕ РЕМЕЙК НА ГОГОЛЕВИЯ " ТАРАС БУЛБА" :)

    05:12 07.10.2026

  • 6 Ха Ха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прогноза":

    Отговорът е бялото знаме и Капитулация. А при Минските и дори Истанбулските споразумения, Украйна щеше да запази целостта си. Обаче Атлантическата Демонкрация е така привлекателна и сладка за тези, които искат да смачкат Русия. А сега, Укрия утече в Атлантика.

    05:34 07.10.2026

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