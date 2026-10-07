Съобщиха за удар по най-мощната ТЕЦ край Киев

Триполската топлоелектрическа централа в Киевска област е била предварително поразена по време на нови руски удари срещу Украйна. Това съобщи каналът SHOT, цитиран от „Газета.Ru“. Независимо потвърждение за мащаба на щетите по съоръжението все още няма.

Според публикацията първите взривове в Киев са били регистрирани около 3:15 часа московско време. SHOT твърди, че по време на атаката са били изстреляни около 20 ракети, сред които „Искандер“, „Циркон“ и „Оникс“.

„Освен по Киев, мощни удари се нанасят и в тези минути по обекти на противника в Днипро и Кременчуг“, се посочва в публикацията. В нея се твърди още, че има попадения в района на Кременчугската водноелектрическа централа в Светловодск.

Триполската ТЕЦ отново е сред посочените цели

Триполската ТЕЦ е най-мощната електроцентрала в Киевска област. Съоръжението се намира край град Украинка, южно от Киев, и е част от енергийната инфраструктура на региона.

На 30 септември украинската компания „Центренерго“ съобщи за повреда на генериращо оборудване в централата след руска атака. Украинската страна заяви, че щетите се оценяват и че сроковете за възстановяване ще станат ясни след приключване на огледите и разчистването.

Новото съобщение за удар по станцията идва на фона на поредица от атаки срещу енергийни обекти в Киев и Киевска област. Засега не са оповестени официални данни за новите поражения, прекъсванията на електрозахранването или евентуални жертви.

Спор за ударите по мостовете в Киев

В публикацията на „Газета.Ru“ е припомнено и изказване на депутата от Върховната рада Анна Скороход от 6 октомври. Тя заяви, че ударите по Северния и Южния мост в Киев могат да доведат до разделяне на страната на две.

„Украйна рискува да бъде разкъсана на две“, заяви Анна Скороход.

По думите ѝ заради атаките много жители на столицата са напуснали Киев и са се насочили към западната част на страната. Цитирани от руското издание експерти твърдят, че пораженията по мостовете могат да нарушат логистичните вериги за доставката на западно въоръжение към бойната зона.

Руското министерство на отбраната по-рано публикува видеозапис, за който заяви, че показва удар по Северния мост. Към момента не са представени независимо потвърдени данни, които да уточняват пълния размер на щетите по мостовете и Триполската ТЕЦ.

Източници: gazeta.ru, ukrinform.net, kyivpost.com