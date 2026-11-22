Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руски безпилотни апарати „Герань“ са нанесли удари по обекти в тилови райони на Украйна. Според ведомството са поразени производствени помещения на един от украинските нефтопреработвателни заводи, подстанции с напрежение 330 и 110 киловолта, както и сървърни помещения на центъра за обработка на данни „МКМ Телеком“.

В съобщението се посочва още, че на железопътен участък е бил поразен локомотив, използван според руската страна за снабдяване на украински подразделения. Конкретните местоположения на нефтопреработвателния завод, подстанциите и дата-центъра не са уточнени.

„Ударите бяха нанесени с цел нарушаване на логистичните и комуникационните възможности на въоръжените формирования, както и поразяване на стратегически обекти“, заявява руското Министерство на отбраната. Ведомството представя засегнатата инфраструктура като свързана с осигуряването на украинските въоръжени сили.

Отделно съобщение за електростанция в Запорожие

В съобщение, публикувано по-рано, руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта е нанесен удар с дронове по електростанцията „Правобережная“ с мощност 330 киловолта в Запорожие. Според ведомството обектът е осигурявал електроенергия за предприятия от украинската военна промишленост.

Информацията за удара по електростанцията беше предадена от Интерфакс. Агенцията не посочва данни за прекъсвания на електрозахранването, жертви или размера на щетите.

Руското военно ведомство не съобщава за конкретни поражения по гражданска инфраструктура в рамките на заявените удари.

Източници: rbc.ru, interfax.ru