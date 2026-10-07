Как ЕС иска да промени правилата за присъединяване на Украйна

Европейската комисия предлага нов подход към разширяването на Европейския съюз, който може да ускори интеграцията на Украйна, но същевременно предвижда специални ограничения за украинското земеделие. Представеният преглед не променя основните договори на ЕС, а търси възможности в вече съществуващото европейско право.
Документът оставя окончателното решение на правителствата на 27-те държави членки. Той обаче признава, че ЕС има капацитет да приеме нови членове, включително голяма държава като Украйна, без това да застраши функционирането на съюза.
Поетапна интеграция преди пълното членство
Една от основните идеи е кандидатите, които напредват с реформите, постепенно да получават достъп до вътрешния пазар и до отделни механизми за вземане на решения. Сред посочените водещи кандидати са Украйна, Молдова, Албания и Черна гора.
Комисията предлага и по-активно използване на клаузите „Passerelle“ – механизъм, предвиден в договорите на ЕС, който позволява в определени области да се премине от единодушие към гласуване с мнозинство. За задействането му обаче първоначално е необходимо съгласието на всички 27 държави членки.
Този подход едва ли ще ускори непосредствено украинските преговори. Европейският съюз си поставя за цел да отвори всички украински преговорни клъстери до края на 2026 г., докато приемането и прилагането на новия механизъм може да отнеме повече време.
Предпазни механизми за новите членове
В предложението се обсъждат и специални правила за новоприсъединилите се държави. Те могат да бъдат включени в договорите за присъединяване и да действат до 15 години след членството.
При отстъпление от реформите се предвижда временно замразяване на участието в отделни политики на ЕС, финансови санкции и ограничаване на достъпа до определени средства. При най-тежки нарушения на основни принципи, включително на върховенството на закона, се допуска и спиране на правото на глас.
Комисията предлага и новите членове за определен период да не блокират решения за бъдещо разширяване или да не пренасят двустранни спорове в рамките на ЕС. Тази идея е насочена основно към държавите от Западните Балкани.
Специален режим за украинското земеделие
Най-спорният елемент за Киев е предложението за отделен режим за украинския аграрен сектор. Европейската комисия допуска ограничаване на финансовата подкрепа за украинските производители и на достъпа на чувствителни селскостопански продукти до европейския пазар.
В техническия документ на Комисията се посочва, че включването на сегашния обем на украинското производство би увеличило производството на соя и слънчогледово семе в ЕС със 150 процента. При царевицата прогнозираното увеличение е 50 процента, а при пшеницата – 28 процента.
Документът посочва още, че украинското земеделие е организирано около големи конкурентоспособни стопанства, които обработват общо над 15 милиона хектара. Това би увеличило натиска върху бюджета на Общата селскостопанска политика, изградена основно около модела на малките семейни ферми.
Министърът на аграрната политика на Украйна Тарас Висоцки заявява, че страната няма да приеме постоянно ограничаване на условията за членството си. По думите му подобна мярка би противоречала на логиката на пълноправното членство.„Новата държава членка трябва да има същите права като останалите. Не трябва да има няколко нива на членство в Европейския съюз“, заявява еврокомисарят по разширяването Марта Кос.
Предстоят разговори между държавите членки и Украйна. Механизмите за аграрния сектор трябва да бъдат обсъдени преди отварянето на клъстер 5, който обхваща ресурсите, селското стопанство и политиката на сближаване.
Източник: eurointegration.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #3
21:07 07.10.2026
2 чичка
Коментиран от #7, #14
21:09 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Вълчан войвода
Коментиран от #36
21:09 07.10.2026
5 Гошо
21:09 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Казанлъшкия
21:10 07.10.2026
9 С нацистите е така
Коментиран от #17
21:12 07.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Урсула да не се притеснява.
21:13 07.10.2026
12 Ако EC е демократичен
21:15 07.10.2026
13 Вимето на народа
21:16 07.10.2026
14 Които ни взеха "на заем"!
До коментар #2 от "чичка":Малка поправка: Които ни взеха "на заем"!
21:17 07.10.2026
15 Перо
21:18 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Поправка
До коментар #9 от "С нацистите е така":Да се премине от единодушие към гласуване с малцинство. Това е мечтата на урсулицата.
21:20 07.10.2026
18 Ей точно за това
Коментиран от #24, #48
21:21 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Братска Русия ще нареди
21:23 07.10.2026
21 Пич
Коментиран от #32
21:24 07.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И аз съм против
До коментар #18 от "Ей точно за това":фашизма, нацизма, огромната корупция и войните, за това избирам само "Алтернативата..."
Коментиран от #40
21:26 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този нов подход
21:27 07.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Петко
21:34 07.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Стенли
До коментар #21 от "Пич":Абе за руската , не знам , но европейската със сигурност , и то без да водим война 🤨😮💨
21:36 07.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Смешници от ЕК ,
21:37 07.10.2026
35 1234567890
21:38 07.10.2026
36 Антирашист 4986
До коментар #4 от "Вълчан войвода":Да сме наясно,рашистите са агресора,те започнаха войната и носят цялата отговорност за всички жертви и разрушения !
21:38 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Антирашист 4987
До коментар #24 от "И аз съм против":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !
Коментиран от #54
21:41 07.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Горски
Защото ако приемат Украйна в ЕС, дълговете на Украйна стават дългове на ЕС, ония няма да връщат нищо, но и никой няма да рови в гепеното от Урсулианците!!!
Схващате ли това какъв камък ще ни върже...?! Трябва бързо да бягаме от ЕС. Отлично вървят за Зеления наркоман и корумпираните"елити" на НПО тумора. Ще краднат още 75 милиарда обшествени пари. Не знам как изобщо може да се отървем от този соросоиден тумор при положение, че се захранва с такива огромни парични потоци обществени пари. Зеленски за 1 година обикаля 3 пъти света да иска пари и харчи повече гориво от ввс на Украйна сигурно. От над 50 милиона Украйна сега е под 25 ! Това е отлично постижение по високите западни стандарти и цености! За какво си мислите че западния "елит" от време на време отскача с влаковете в Киев. Ами да си приберат рушветите. Подкрепа било 90 милиарда после 3 милиарда.
21:45 07.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ццц
21:53 07.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Анти рашшст 4975
До коментар #18 от "Ей точно за това":Нямаш право да говориш от името на българити ! Ти не си българите ,това е манипулация !
22:04 07.10.2026
49 Соваж бейби
22:04 07.10.2026
50 Мдаа
22:04 07.10.2026
51 Мдаа
22:05 07.10.2026
52 Ццц
22:08 07.10.2026
53 1111
22:18 07.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.