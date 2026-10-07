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Как ЕС иска да промени правилата за присъединяване на Украйна
  Тема: Украйна

Как ЕС иска да промени правилата за присъединяване на Украйна

7 Октомври, 2026 21:05 1 397 54

  • европейски съюз-
  • украйна-
  • разширяване на ес-
  • украинско земеделие-
  • марта кос

Европейската комисия иска по-лесна интеграция на кандидатите, но обсъжда специален режим за украинското земеделие

Как ЕС иска да промени правилата за присъединяване на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия предлага нов подход към разширяването на Европейския съюз, който може да ускори интеграцията на Украйна, но същевременно предвижда специални ограничения за украинското земеделие. Представеният преглед не променя основните договори на ЕС, а търси възможности в вече съществуващото европейско право.

Документът оставя окончателното решение на правителствата на 27-те държави членки. Той обаче признава, че ЕС има капацитет да приеме нови членове, включително голяма държава като Украйна, без това да застраши функционирането на съюза.

Поетапна интеграция преди пълното членство

Една от основните идеи е кандидатите, които напредват с реформите, постепенно да получават достъп до вътрешния пазар и до отделни механизми за вземане на решения. Сред посочените водещи кандидати са Украйна, Молдова, Албания и Черна гора.

Комисията предлага и по-активно използване на клаузите „Passerelle“ – механизъм, предвиден в договорите на ЕС, който позволява в определени области да се премине от единодушие към гласуване с мнозинство. За задействането му обаче първоначално е необходимо съгласието на всички 27 държави членки.

Този подход едва ли ще ускори непосредствено украинските преговори. Европейският съюз си поставя за цел да отвори всички украински преговорни клъстери до края на 2026 г., докато приемането и прилагането на новия механизъм може да отнеме повече време.

Предпазни механизми за новите членове

В предложението се обсъждат и специални правила за новоприсъединилите се държави. Те могат да бъдат включени в договорите за присъединяване и да действат до 15 години след членството.

При отстъпление от реформите се предвижда временно замразяване на участието в отделни политики на ЕС, финансови санкции и ограничаване на достъпа до определени средства. При най-тежки нарушения на основни принципи, включително на върховенството на закона, се допуска и спиране на правото на глас.

Комисията предлага и новите членове за определен период да не блокират решения за бъдещо разширяване или да не пренасят двустранни спорове в рамките на ЕС. Тази идея е насочена основно към държавите от Западните Балкани.

Специален режим за украинското земеделие

Най-спорният елемент за Киев е предложението за отделен режим за украинския аграрен сектор. Европейската комисия допуска ограничаване на финансовата подкрепа за украинските производители и на достъпа на чувствителни селскостопански продукти до европейския пазар.

В техническия документ на Комисията се посочва, че включването на сегашния обем на украинското производство би увеличило производството на соя и слънчогледово семе в ЕС със 150 процента. При царевицата прогнозираното увеличение е 50 процента, а при пшеницата – 28 процента.

Документът посочва още, че украинското земеделие е организирано около големи конкурентоспособни стопанства, които обработват общо над 15 милиона хектара. Това би увеличило натиска върху бюджета на Общата селскостопанска политика, изградена основно около модела на малките семейни ферми.

Министърът на аграрната политика на Украйна Тарас Висоцки заявява, че страната няма да приеме постоянно ограничаване на условията за членството си. По думите му подобна мярка би противоречала на логиката на пълноправното членство.

„Новата държава членка трябва да има същите права като останалите. Не трябва да има няколко нива на членство в Европейския съюз“, заявява еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

Предстоят разговори между държавите членки и Украйна. Механизмите за аграрния сектор трябва да бъдат обсъдени преди отварянето на клъстер 5, който обхваща ресурсите, селското стопанство и политиката на сближаване.

Източник: eurointegration.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    28 3 Отговор
    Тва, снимка от оня филм ли е - "Глупака и Тъпака"...?!

    Коментиран от #3

    21:07 07.10.2026

  • 2 чичка

    32 3 Отговор
    Надявам се присъединяването да включва изплащането на десетките (ако не и стотици) милиарди евро, които им дадохме "на заем".

    Коментиран от #7, #14

    21:09 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вълчан войвода

    23 3 Отговор
    По интересното е кой ще спре европейките хайдути със земеделска техника и коктейли молотов които стават все повече и все по зли..!

    Коментиран от #36

    21:09 07.10.2026

  • 5 Гошо

    23 1 Отговор
    Прилагането на тази идея определено ще ускори заличаването на 4-0-4.

    21:09 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Казанлъшкия

    30 0 Отговор
    Това ще е най- вредното решение в историята на ЕС. Украйна ще бъде една от големите държави и вечно ще трябва да им плащаме. Бездънна яма. А на България се падали само 0.8% от общия бюджет на ЕС. Всъщност при 300-400 милиарда нужни за възстановяване на Украйна и този нищожен процент за нас може да се окаже огромен харч.

    21:10 07.10.2026

  • 9 С нацистите е така

    17 0 Отговор
    да се премине от единодушие към гласуване с мнозинство.....

    Коментиран от #17

    21:12 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Урсула да не се притеснява.

    23 0 Отговор
    Догодина територията и съответно земеделската продукция на Украйна ще са два до три пъти по-малки.

    21:13 07.10.2026

  • 12 Ако EC е демократичен

    20 0 Отговор
    в него нямат място фашисти!

    21:15 07.10.2026

  • 13 Вимето на народа

    21 0 Отговор
    При приемането в ЕС...нямаше ли клауза държавата кандидатка да няма териториални спорове със своите съседи.

    21:16 07.10.2026

  • 14 Които ни взеха "на заем"!

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "чичка":

    Малка поправка: Които ни взеха "на заем"!

    21:17 07.10.2026

  • 15 Перо

    23 1 Отговор
    Прави се всичко възможно да вкарат измислените държави в ЕС за да се увеличи финансовата подкрепа за ционисткия режим в Киев! БГ трябва да гласува против всички лобистки проекти, които ще позволят да се дадат силни карти на македонисткия режим в РСМ, да вкара македонизма и титовизма в ЕС за наша сметка и да могат активно да ни пречат от високи позиции!

    21:18 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Поправка

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "С нацистите е така":

    Да се премине от единодушие към гласуване с малцинство. Това е мечтата на урсулицата.

    21:20 07.10.2026

  • 18 Ей точно за това

    25 2 Отговор
    Българите сме за Русия и казваме НЕ на атлантическият нацизъм и терор

    Коментиран от #24, #48

    21:21 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Братска Русия ще нареди

    13 1 Отговор
    Няма да им минат тъпотиите

    21:23 07.10.2026

  • 21 Пич

    0 16 Отговор
    Доколкото знам руската кочина бе пред банкрут!

    Коментиран от #32

    21:24 07.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И аз съм против

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ей точно за това":

    фашизма, нацизма, огромната корупция и войните, за това избирам само "Алтернативата..."

    Коментиран от #40

    21:26 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този нов подход

    13 1 Отговор
    Предлаган от Европейската комисия и за Македония важи в пълна сила и искат яко да ни прекарат

    21:27 07.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Петко

    15 0 Отговор
    Тея са побъркани! След една година Украйна няма да съществува в сегашния й вид! Какъв ЕС,какви пет лева! А може и ЕС да се разпадне! Всичко е възможно!пе

    21:34 07.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Стенли

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Абе за руската , не знам , но европейската със сигурност , и то без да водим война 🤨😮‍💨

    21:36 07.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Смешници от ЕК ,

    10 0 Отговор
    Производството на соя, слънчогледово семе, царевицата и т.н ще увеличи със 150 процента ама не производството във ЕС а на Русия след като Украйна капитулира ...а Урсулайките ще рупат само картофи и цвекло

    21:37 07.10.2026

  • 35 1234567890

    5 0 Отговор
    Голямо руко стискане пада

    21:38 07.10.2026

  • 36 Антирашист 4986

    1 12 Отговор

    До коментар #4 от "Вълчан войвода":

    Да сме наясно,рашистите са агресора,те започнаха войната и носят цялата отговорност за всички жертви и разрушения !

    21:38 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Антирашист 4987

    1 9 Отговор

    До коментар #24 от "И аз съм против":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #54

    21:41 07.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Горски

    14 0 Отговор
    Знаете ли защо толкова настояват тъпите Урсулианци...?!
    Защото ако приемат Украйна в ЕС, дълговете на Украйна стават дългове на ЕС, ония няма да връщат нищо, но и никой няма да рови в гепеното от Урсулианците!!!
    Схващате ли това какъв камък ще ни върже...?! Трябва бързо да бягаме от ЕС. Отлично вървят за Зеления наркоман и корумпираните"елити" на НПО тумора. Ще краднат още 75 милиарда обшествени пари. Не знам как изобщо може да се отървем от този соросоиден тумор при положение, че се захранва с такива огромни парични потоци обществени пари. Зеленски за 1 година обикаля 3 пъти света да иска пари и харчи повече гориво от ввс на Украйна сигурно. От над 50 милиона Украйна сега е под 25 ! Това е отлично постижение по високите западни стандарти и цености! За какво си мислите че западния "елит" от време на време отскача с влаковете в Киев. Ами да си приберат рушветите. Подкрепа било 90 милиарда после 3 милиарда.

    21:45 07.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ццц

    8 0 Отговор
    Нашите бабаити се оказва не са достатъчно големи престъпници, за да влезем в ЕС по късата отсечка! Нас ни разкатаха. То не бяха реактори, то не бяха мониторингови доклади! 10 години с румънците бяхме по-увиснал член от другите! А ето един наркоман почерпи двама - трима от салфетката и айдеее у ЕС! Какво им дреме за земеделието, като вече нямат бостани на югоизток, нито море да превозват? Цял свят се подиграва, че един никаквец, който до оня ден имаше само златното кръстче, подарък от майка му за завършването на кръжока за клоуни, сега си е направил тоалетна от масивно злато с нашите пари. Но Урсуляка по някаква причина иска този корумпиран келеш в ЕС и то без много, много мониторингови доклади! Че не се знае колко страници с престъпления ще се изпишат, а на Брюкселска пропаганда и без това и е трудно да ни убеди, че ТО е читав човек!

    21:53 07.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Анти рашшст 4975

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Ей точно за това":

    Нямаш право да говориш от името на българити ! Ти не си българите ,това е манипулация !

    22:04 07.10.2026

  • 49 Соваж бейби

    5 0 Отговор
    Тези не се начесаха с тази Украйна, едно че няма да влезе в Европа никога ,ами ще им изяде главите на всички които дадоха пари без референдум хората да гласуват съгласни ли са или не ,и го направиха на тяхна глава .

    22:04 07.10.2026

  • 50 Мдаа

    3 0 Отговор
    Нищо, че не се споменават, но тези закони все едно са писани и за северняците от областната Македония, за да заобиколят България в преговорите за ЕС.

    22:04 07.10.2026

  • 51 Мдаа

    1 0 Отговор
    Нищо, че не се споменават, но тези закони все едно са писани и за северняците от областната Македония, за да заобиколят България в преговорите за ЕС.

    22:05 07.10.2026

  • 52 Ццц

    3 0 Отговор
    И забележете!!! "Новата държава членка трябва да има същите права като останалите. Не трябва да има няколко нива на членство в Европейския съюз“, заявява еврокомисарят по разширяването Марта Кос!!! В същото време предлагат да се заобиколи механизма на единодушие за тези решения! Тоест Франция, Германия, Полша, нагоре викингите, до държавата на Кайчето Калас, ще са достатъчни да вземат решение! Но примерно може да има държави уж на "същото ниво", но против това решение, да речем в национален интерес! Да не излезе, че утре македонците са в ЕС и са "патентовали" Шипка като македонски паметник, защото Гоце Делчев много е искал там паметник? Какво ще обясняват тогава експертите? Тоест ние може пак да сме си на едно ниво с Марта Кос, но с единствената разлика, че става на нейното, не на нашето! 🤣 Какви ги говорят, а какви ги вършат, а? Изкуственият интелект дали го забелязва тоя нюанс? 🤣 Че нали на него се разчита да мисли!

    22:08 07.10.2026

  • 53 1111

    3 0 Отговор
    Аве, кви реформи в Украйна, ве - реформите в Украйна в момента ги извършва Путин. Искате ли и вас да реформира? ЕСЕС май иска Путин да го прави труден за рисувсне.

    22:18 07.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

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