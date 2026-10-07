Русия иска самолети от Виетнам заради разпадащия се флот

Русия е поискала от Виетнам да отдаде пътнически самолети на руски авиокомпании заедно с екипажи, поддръжка и застраховка. Предложението е по схемата „мокър лизинг“, при която авиокомпанията ползвател получава не само машината, но и услугите, необходими за експлоатацията ѝ.

Руският транспортен министър Андрей Никитин заяви, че Москва е изпратила предложението, а Ханой го разглежда.

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„Изпратихме съответните предложения до колегите, а те ги разглеждат“, каза Никитин.

Виетнамската водеща авиокомпания използва само самолети Airbus и Boeing. Това означава, че евентуална сделка с Русия би включвала западни самолети и би изложила виетнамските превозвачи на риск от вторични санкции от Съединените щати. Именно тази опасност е довела до отказа на Етиопия от подобно предложение. Опитите на Москва да намери самолети в други държави от Азия, Африка и Близкия изток досега не са дали резултат.

Над 400 самолета са пререгистрирани в Русия

Проблемите на руската гражданска авиация започват да се задълбочават след санкциите, наложени след пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Тогава Москва приема закон, който позволява на авиокомпаниите да пререгистрират в Русия над 400 самолета, наети от западни лизингодатели, вместо да ги върнат на собствениците им.

Двойната регистрация на един самолет е забранена от международното авиационно право. Международната организация за гражданска авиация обаче няма механизъм, с който да принуди Русия да върне машините. Лизингодателите са предявили застрахователни претенции за около 8 милиарда долара, като част от делата все още не са приключили.

Преди войната около 850 от общо 900 търговски самолета в Русия са били произведени от Boeing или Airbus. Около 85 процента от тях са били наети от чуждестранни компании. След прекъсването на достъпа до западни резервни части и технически услуги руските авиокомпании започват да използват части от едни самолети за поддържането на други.

Тези компоненти трябва да имат сертифицирана и проследима история на поддръжката. Части, свалени от самолети, изключени от западните сервизни вериги, не могат да бъдат използвани законно на международни полети. Руската авиационна агенция издава собствени сертификати, но те не се признават от авиационните власти на Европейския съюз и Съединените щати.

130 самолета на най-големите превозвачи са спрени

Според руски отраслови данни 130 от 673 самолета на 11-те най-големи авиокомпании в страната не са в експлоатация. Това е почти една пета от флота при нормален дял на престоя около 10 процента. Извън групата „Аерофлот“ са спрени 93 от 322 самолета, или близо една трета.

Отделен проблем е недостигът на авиационно гориво. Ограничения за зареждане са въведени на най-малко 26 големи летища. В Санкт Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казан, Уфа, Иркутск и Владивосток горивото се ограничава до количеството, необходимо за един полет. В Сочи, Волгоград и Астрахан ограниченията важат за всички превозвачи.

Руското транспортно и промишлено министерство, заедно с държавния конгломерат „Ростех“, обсъждат и нова такса върху самолетните билети. Тя може да достигне 500 рубли за вътрешен и 1000 рубли за международен полет. Средствата ще бъдат използвани за покупка и експлоатация на произведени в Русия самолети MC-21 и Ту-214, които са по-скъпи за поддръжка от Boeing и Airbus. Анализатори предупреждават, че по-високите цени могат да намалят броя на пътуващите и приходите на авиокомпаниите.

Източник: euronews.com